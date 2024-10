Maghreb : 8 universités présentes dans un classement prestigieux

Photo : @pierrepllr(medium.com)

La Tunisie continue de s’imposer comme un leader de l’éducation en Afrique du Nord et au-delà. Huit de ses universités publiques ont été distinguées dans le prestigieux classement Times Higher Education World University Rankings 2025, dévoilé ce mercredi 9 octobre. Cette reconnaissance témoigne de la montée en puissance du système universitaire tunisien, renforçant ainsi la réputation du pays comme un acteur clé de la formation universitaire dans la région.

Les universités tunisiennes mises à l’honneur dans ce classement sont : l’Université de Tunis El Manar, l’Université de Sfax, l’Université de La Manouba, l’Université de Monastir, ainsi que les universités de Gabès, Carthage, Sousse et Tunis. Ces établissements se sont distingués dans plusieurs catégories du classement, notamment la recherche, l’enseignement et l’impact international, éléments clés qui positionnent la Tunisie comme une référence en matière d’enseignement supérieur.

L’Université de Tunis El Manar, l’une des plus importantes institutions du pays, a brillé par sa capacité à allier enseignement de qualité et recherche scientifique. Avec ses nombreux laboratoires et centres de recherche, elle joue un rôle crucial dans l’avancée des sciences et de l’innovation en Tunisie. L’Université de Sfax, autre poids lourd du secteur universitaire, s’illustre pour son dynamisme en matière de recherche, notamment dans les sciences appliquées et les nouvelles technologies.

La présence de huit universités tunisiennes dans ce classement mondial est une preuve indéniable de la qualité et de la diversité du système universitaire du pays. Depuis plusieurs années, la Tunisie ne cesse d’investir dans l’amélioration de son offre universitaire, mettant un accent particulier sur la modernisation des infrastructures, la digitalisation de l’enseignement et l’encouragement à la recherche scientifique.

Ces avancées sont le fruit de réformes stratégiques qui visent à aligner le système universitaire tunisien avec les standards internationaux. En mettant l’accent sur des disciplines à fort potentiel, telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, ainsi que sur les sciences sociales et humaines, la Tunisie s’assure de former une génération de diplômés hautement qualifiés, capable de répondre aux défis du marché du travail tant au niveau national qu’international.

La réussite des universités tunisiennes ne s’explique pas uniquement par l’excellence académique, mais également par un engagement fort en faveur de la recherche et de l’innovation. Les institutions comme l’Université de La Manouba et l’Université de Monastir jouent un rôle de premier plan dans l’encouragement de la recherche scientifique, avec des programmes de partenariat avec des universités étrangères, des industries et des centres de recherche internationaux.

Le développement de la recherche est un élément clé qui permet au pays arabe de se positionner comme un hub régional pour l’innovation, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, des technologies numériques et de la santé. L’expertise de ces institutions attire chaque année un nombre croissant d’étudiants étrangers, contribuant ainsi à renforcer le rayonnement international de l’enseignement supérieur tunisien.

L’une des forces du système universitaire tunisien est sa capacité à établir des collaborations internationales fructueuses. Ces partenariats permettent aux universités du pays de participer à des projets de recherche mondiaux, d’accueillir des étudiants et des chercheurs venus de divers horizons et de contribuer à des découvertes scientifiques majeures.

L’Université de Gabès, par exemple, se distingue par ses programmes d’échanges universitaires et ses projets de coopération dans les domaines de l’agriculture durable et des énergies renouvelables, qui sont cruciaux pour le développement futur du pays. Ces initiatives témoignent de l’ouverture des universités tunisiennes au monde et de leur capacité à répondre aux enjeux globaux de manière innovante.

En dépit des défis économiques et politiques auxquels le pays a fait face ces dernières années, la Tunisie a su maintenir un système universitaire solide et performant. La capacité du pays à investir dans l’éducation, même en période de turbulence, est l’un des facteurs qui expliquent la place prépondérante de ses universités dans ce classement international.

L’apparition de huit universités tunisiennes dans le Times Higher Education World University Rankings 2025 n’est qu’un début. Les responsables de l’enseignement supérieur et les autorités tunisiennes ont exprimé leur volonté de poursuivre cette dynamique positive en renforçant davantage les capacités de recherche et en continuant à attirer des investisseurs étrangers pour soutenir les projets éducatifs et scientifiques.