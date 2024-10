Maghreb: augmentation de la production d’électricité de ce pays

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Dans la région du Maghreb, le sujet des énergies est central. En effet, qu’il s’agisse de la Tunisie, de l’Algérie ou encore du Maroc, hydrocarbures et production d’électricité revêtent d’enjeux économiques et sociétaux absolument vitaux pour le bien-être de ces pays. Les chiffres tendent d’ailleurs à le démontrer.

Au Maroc, la production d’électricité vient de connaître une hausse inédite. En effet, au cours des huit premiers mois de l’année 2024, celle-ci a grimpé de 2.3% par rapport à cette même période de l’année, en 2023. Des chiffres officiels, qui ont été dévoilés par la Direction des études et prévisions financières (DEPF) qui relève du ministère de l’Économie et des Finances.

Publicité

Au Maroc, la production d’électricité en hausse

Une hausse notable, qui s’explique de deux façons. La première concerne la production privée d’électricité (panneaux solaires photovoltaïques), en hausse de 0.4%. La seconde, a un lien direct avec la loi 13-09, qui encourage la production d’énergies renouvelables. Ainsi, depuis l’instauration de cette directive, la production d’énergie propre a explosé, à +39.3% environ en l’espace d’un an.

Des chiffres assez élevés, qui confirment les besoins importants aussi bien des particuliers que des entreprises. D’ailleurs, les besoins sont tels que le Maroc a augmenté de 27.2% ses importations d’électricité (après une baisse conjoncturelle de 39.3% survenue l’an dernier). En matière d’exportation, de nombreux efforts sont encore à produire, puisque les niveaux moyens sont en baisse de 25% environ.

Une demande en hausse

Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que le Maroc privilégie son marché intérieur et surtout, qu’il n’est pas encore en réelle mesure de l’assurer à 100%. De fait, Rabat se tourne vers des pays partenaires pour assurer les besoins primaires de sa population tout en continuant à investir et à développer ce secteur stratégique absolument essentiel pour son indépendance et son intégrité.