Maghreb : ce pays a doublé les investissements dans le sport, voici la raison

Photo de jason charters - Unsplash

La dynamique sportive s’accélère au Maroc avec un investissement massif dans les infrastructures. Le royaume chérifien, futur hôte de la CAN 2025 et co-organisateur du Mondial 2030 avec l’Espagne et le Portugal, déploie une stratégie ambitieuse pour moderniser ses équipements sportifs.

Les chiffres témoignent de cette mobilisation sans précédent. Le Fonds national pour le développement du sport a bénéficié d’une allocation de 2 milliards de dirhams en 2023, destinée à la modernisation et à la réhabilitation des installations sportives majeures. Ces projets s’inscrivent dans une vision à long terme, avec des infrastructures conçues selon les normes FIFA pour accueillir les grandes compétitions internationales.

Publicité

L’engagement financier du royaume se manifeste également à travers le soutien aux acteurs du sport. En 2023, plus de 288 millions de dirhams ont été consacrés au secteur sportif, incluant l’organisation d’événements et le soutien aux associations. Les fédérations sportives ont reçu une enveloppe de 51,5 millions de dirhams, tandis que 37,1 millions ont été dédiés à l’organisation et la participation aux manifestations sportives.

Le développement territorial occupe une place centrale dans cette stratégie. Un vaste programme de construction de 800 terrains de proximité vise à démocratiser l’accès au sport dans les zones reculées. Cette initiative est complétée par l’aménagement de 1 855 terrains supplémentaires répartis à travers les communes du royaume, fruit d’une collaboration étroite avec les collectivités territoriales.

Les performances financières du Fonds national pour le développement du sport illustrent cette montée en puissance. Entre 2021 et 2023, les dépenses ont connu une progression annuelle moyenne de 60,31%, atteignant 4,137 milliards de dirhams en 2023. Parallèlement, les recettes ont augmenté de 48,66% pour s’établir à 6,392 milliards de dirhams, démontrant la solidité financière du dispositif.