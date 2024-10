Maghreb: ce pays se lance à la conquête du Qatar

Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani (Kazakhstan/REUTERS/Vyacheslav Prokofyev)

Au Maghreb, l’économie algérienne est l’une des plus florissantes. D’ailleurs, le Fonds Monétaire International s’est récemment félicité des nombreux progrès réalisés par Alger en la matière. Aujourd’hui, le pays pivote et bien qu’il soit toujours dépendant des hydrocarbures, tente de se diversifier.

Pour aller plus loin, plus rapidement, l’Algérie a d’ailleurs décidé de renforcer ses liens économiques et politiques avec le Qatar. Les investissements mutuels sont à la hausse et les échanges commerciaux, de plus en plus nombreux. Ils concernent notamment les secteurs stratégiques que sont ceux de la sécurité alimentaire ainsi que de l’industrie de transformation.

Publicité

Algérie et Qatar se rapprochent

Pour l’occasion, un événement vient d’être organisé. Il s’agit de l’exposition des produits algériens à Doha. Un événement important aux yeux des deux pays, qui marque ici un rapprochement notable, sur le principe gagnant – gagnant. En effet, l’Algérie espère trouver au Qatar, un marché dynamique et attractif qui lui permettra de diffuser et vendre ses produits régionaux.

Le Qatar, lui, pourrait bénéficier de conditions d’accès au marché algérien, plus favorables. Santé et construction d’hôpitaux, sidérurgie, métallurgie et pharmaceutique, le petit pays du Golfe nourrit de très grandes ambitions à l’échelle internationale. Sa récente prise de position au sujet du conflit israélo-palestinien et son rôle de médiateur lui confère, en plus de ça, une nouvelle dimension politique.

Une fructueuse coopération

Cette grande foire des produits algériens qui se tiendra jusqu’au 26 octobre prochain permettra aux 150 exposants et entreprises de se faire connaître des consommateurs locaux. In fine, travailler avec le Qatar revêt, pour l’Algérie, d’un projet important… Partage d’expertise, dynamisme économique, les relations sont ainsi au beau fixe entre les deux partenaires.