Maghreb : hausse des exportations pour ce produit

Photo Unsplash

La Tunisie renforce ses ambitions dans le secteur agricole, en particulier dans l’exportation de ses produits phares comme les dattes, qui continuent de jouer un rôle central dans l’économie du pays. Selon un récent rapport publié par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), les recettes d’exportation des dattes tunisiennes ont enregistré une hausse significative de 23,9 % au cours de la campagne 2023/2024, atteignant ainsi 920,4 millions de dinars.

Cette performance reflète une croissance non seulement en termes de valeur, mais aussi de volume, avec 148,1 mille tonnes de dattes exportées, marquant une augmentation de 19,4 % par rapport à la campagne précédente. Cette hausse des exportations est également accompagnée d’une augmentation du prix moyen de vente, qui s’est établi à 6,21 dinars par kilogramme, soit une progression de 3,7 % par rapport à l’année dernière.

Publicité

Les dattes tunisiennes, reconnues pour leur qualité supérieure, continuent de conquérir des parts de marché à l’international. Le Maroc se positionne comme le principal importateur, représentant 27,6 % des quantités exportées. Ce marché est suivi par l’Italie et la France, qui absorbent respectivement 13 % et 12,7 % des exportations. Ce trio de destinations représente un débouché crucial pour les producteurs tunisiens, qui bénéficient d’une demande soutenue pour leurs produits.

La Tunisie s’est également distinguée dans la production et l’exportation de dattes biologiques, un segment en pleine expansion. Au cours de la campagne 2023/2024, les exportations de dattes biologiques ont atteint 9,083 mille tonnes, générant des recettes de 99 millions de dinars. Le prix moyen de ces dattes biologiques s’élève à 10,90 dinars par kilogramme, soulignant la valeur ajoutée de ce produit sur le marché international. En termes de part de marché, les dattes biologiques représentent 6,2 % des volumes exportés, mais 10,8 % de la valeur totale des exportations de dattes, confirmant l’importance croissante de ce segment.

Les performances du secteur des dattes témoignent de l’importance stratégique de l’agriculture dans l’économie tunisienne. Le gouvernement tunisien continue de soutenir les agriculteurs et les exportateurs à travers diverses initiatives visant à améliorer la qualité des produits et à renforcer leur compétitivité à l’international. La progression des exportations et l’augmentation des recettes dans le secteur des dattes illustrent le potentiel de la Tunisie à tirer parti de ses atouts agricoles.

Ces résultats s’inscrivent dans une volonté plus large des autorités tunisiennes de diversifier les marchés d’exportation et de renforcer les filières agricoles à haute valeur ajoutée. L’essor des dattes biologiques est un exemple frappant de cette stratégie, répondant à une demande croissante pour des produits respectueux de l’environnement sur les marchés européens et mondiaux.

Publicité

Fort de cette dynamique, la Tunisie envisage de consolider davantage sa position de leader dans l’exportation de dattes, tout en continuant à investir dans la modernisation de son secteur agricole. Des efforts sont déjà en cours pour améliorer les infrastructures de stockage et de conditionnement, ainsi que pour renforcer la promotion des produits tunisiens à l’étranger.

Avec une production qui continue d’augmenter et des marchés internationaux de plus en plus demandeurs, la Tunisie se prépare à saisir de nouvelles opportunités dans le secteur agricole. Le développement durable, avec un accent sur les produits biologiques, pourrait devenir un moteur clé pour l’avenir du secteur, permettant à la Tunisie de renforcer sa compétitivité et d’accroître ses revenus d’exportation.