Maghreb: Hyundai va installer une usine dans ce pays

Géant sud-coréen de l’automobile, Hyundai Motor Company rayonne sur le marché international avec sa production annuelle dépassant les 4,5 millions de véhicules. Le constructeur, qui figure parmi les cinq premiers mondiaux, a bâti sa réputation sur des véhicules alliant innovation technologique et rapport qualité-prix compétitif. Son expertise dans les motorisations alternatives, notamment électriques et à hydrogène, renforce sa position stratégique face aux enjeux de la transition énergétique.

Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Afrique du Nord

Le constructeur automobile Hyundai franchit une étape décisive dans son développement africain en annonçant l’implantation d’une nouvelle unité de production en Algérie. Cette décision stratégique, révélée lors de la visite du président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Boughali, au siège de Hyundai en Corée du Sud, prévoit le lancement des activités dès 2025. Cette future usine viendra enrichir le réseau mondial du constructeur, qui comptera alors 15 sites de production, pour une capacité totale estimée à 4,5 millions de véhicules, dont 3 millions hors Corée du Sud.

Des ambitions au-delà du marché algérien

Les dirigeants de Hyundai affirment leur volonté d’adapter leur production aux spécificités du marché algérien. La nouvelle unité industrielle ne se limitera pas à satisfaire la demande nationale. L’Algérie pourrait devenir un hub d’exportation vers les autres pays africains, capitalisant sur sa position géographique stratégique. Cette perspective répond aux attentes des autorités algériennes qui voient dans ce projet un catalyseur pour le développement de l’industrie automobile nationale.

Technologies de pointe et création d’emplois

La visite de Brahim Boughali au complexe Hyundai a mis en lumière l’expertise technologique du constructeur, notamment dans la production de véhicules électriques et à hydrogène. Le transfert de ces compétences vers l’Algérie représente un atout majeur pour le pays. La nouvelle loi sur l’investissement et le dynamisme des startups locales créent un environnement propice à l’épanouissement de ce projet industriel, qui générera de nombreux emplois directs et indirects dans le secteur automobile algérien.