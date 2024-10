Maghreb : 14 milliards $ bientôt injectés dans le secteur de l’engrais

Photo : REUTERS/Youssef Boudlal

L’Office Chérifien des Phosphates (OCP), géant marocain des phosphates et acteur majeur sur le marché mondial des engrais, a annoncé un ambitieux plan d’investissement de 139,1 milliards de dirhams (environ 14,06 milliards USD) pour la période 2025-2027. Ce projet d’envergure, révélé dans le cadre du rapport sur les établissements et entreprises publics du Projet de loi de finances 2025, vient confirmer la détermination du Maroc à jouer un rôle de leader dans le secteur des engrais.

Le plan d’investissement de l’OCP prévoit une injection de fonds significative répartie sur trois ans. Il s’agit de 4,5 milliards USD en 2025, 5,3 milliards USD en 2026 et 4,3 milliards USD en 2027. Bien que les détails précis des projets ne soient pas encore dévoilés, l’OCP a déjà amorcé plusieurs initiatives pour étendre ses capacités de production et renforcer son positionnement dans l’industrie des engrais, répondant à une demande mondiale croissante en produits agricoles.

Publicité

L’OCP, plus que centenaire, est l’un des plus grands producteurs de phosphates au monde, une ressource clé pour la fabrication d’engrais. Cette expansion s’inscrit dans un contexte où le Maroc mise sur ses ressources pour consolider sa position sur le marché mondial des engrais tout en répondant aux besoins de sécurité alimentaire, notamment en Afrique. Le royaume, en tant que leader dans ce secteur stratégique, entend ainsi jouer un rôle déterminant pour accompagner le développement agricole en Afrique, un continent fortement dépendant des importations d’intrants pour soutenir sa productivité agricole.

L’OCP a également annoncé vouloir privilégier des techniques de production durable et des solutions adaptées aux besoins spécifiques des sols et des cultures de chaque région. Avec des innovations telles que les engrais « intelligents » et un recours aux énergies renouvelables pour ses installations, l’entreprise souhaite réduire l’empreinte environnementale de son activité. Cette transition vers une production plus verte fait partie intégrante de l’approche du Maroc pour se positionner comme acteur clé de l’agriculture durable à l’échelle internationale.

Ce nouveau programme d’investissement vise non seulement à augmenter la production et les exportations du Maroc en matière d’engrais, mais également à diversifier et moderniser l’offre de l’OCP pour répondre aux exigences des marchés internationaux. Avec cette ambition, le Maroc continue de s’imposer comme un acteur incontournable des phosphates et des engrais à l’échelle mondiale.

En investissant dans des technologies avancées et en renforçant ses capacités, l’OCP assoit sa position en tant que leader africain et mondial, tout en favorisant l’essor d’une agriculture plus productive et durable. Ces initiatives témoignent de la volonté du Maroc de placer les phosphates et les engrais au cœur de sa stratégie de croissance économique et de son rayonnement international.