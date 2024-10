Maghreb: inquiétante mortalité des poissons dans cette région

Photo d'illustration

Au Maghreb, les ressources naturelles sont extrêmement importantes pour le développement économique, mais aussi pour que les citoyens puissent continuer de vivre dignement. Récemment, des militants écologistes ont ainsi fait part de leurs craintes, évoquant une hausse importante de la mortalité de poissons, dans une rivière marocaine.

En effet, c’est via un communiqué de presse lourd de sens que ces derniers ont évoqué une hausse importante de la mortalité de poissons, tout près de Ksar El Majaz, à côté de Tanger. Problème ? Nul ne sait d’où cette surmortalité pourrait provenir. Du moins, à l’heure actuelle. Car plusieurs pistes sont étudiées, comme une pollution intentionnelle des eaux ou encore les changements environnementaux.

Hausse inquiétante de la mortalité de poissons

Afin que toute la lumière soit faite sur ce mystère, les militants écologistes en question ont invité les autorités compétentes à rapidement réagir et à mettre en place une cellule de crise pour réaliser des mesures. L’objectif ? Comprendre pour agir et empêcher la mort de plus de poissons encore et surtout, la destruction de tout un écosystème. En outre, ces militants craignent des contaminations indirectes.

En effet, plusieurs poissons ont d’ores et déjà été récupérés pour être revendus sur les marchés locaux. Or, si ces derniers sont contaminés (que ce soit par des espèces nuisibles ou des polluants), ce sont les consommateurs finaux qui s’exposent le plus. Pour le moment cependant, aucune mesure d’interdiction de vente de ces poissons n’a encore été officiellement annoncée.

Une réaction des pouvoirs publics est attendue

Les militants, eux, réclament une action rapide de la part des pouvoirs publics ainsi que de lourdes sanctions à l’encontre de l’ensemble des personnes qui récupèrent ces poissons morts pour les revendre sans se soucier de quoi que ce soit, au péril de la santé, voire de la vie des consommateurs.