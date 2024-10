Maghreb : la Chine veut renforcer son partenariat avec un état

Lors de la célébration du 75e anniversaire de la République populaire de Chine, l’ambassadeur Li Jian a réaffirmé l’engagement de son pays à approfondir le partenariat stratégique avec l’Algérie. Cette collaboration, axée sur le long terme, vise à soutenir le développement algérien dans des secteurs clés tels que la numérisation, l’industrie et l’agriculture moderne.

Le diplomate chinois a souligné les progrès significatifs réalisés par l’Algérie sur les plans intérieur et international, saluant la voie de modernisation empruntée par le pays. Il a notamment mis en avant les efforts du gouvernement algérien pour mener des réformes, stimuler la diversification économique et améliorer le climat des affaires.

Publicité

Dans le domaine de la transformation numérique, la Chine s’est engagée à appuyer l’Algérie dans la réalisation de projets cruciaux. Parmi eux figure le grand centre national de données, fruit d’un accord entre le Haut Commissariat à la Numérisation et le consortium chinois Huawei. Ce projet vise à créer une cohérence dans les démarches de numérisation et à accélérer la modernisation du pays.

Le secteur industriel bénéficie également de cette coopération renforcée. Un exemple concret est le partenariat stratégique conclu entre le géant chinois Haier et l’entreprise algérienne Samha, filiale du groupe Cevital. Cet accord permettra la production locale d’équipements électroménagers, non seulement pour le marché national, mais aussi pour l’exportation vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

L’agriculture, secteur prioritaire pour l’Algérie, constitue un autre axe majeur de collaboration. La Chine, forte de son expertise en agriculture moderne, se positionne comme un partenaire de choix pour accompagner l’Algérie dans l’adoption de techniques agricoles avancées. Cette coopération vise à augmenter les capacités de production du pays et à favoriser l’autosuffisance alimentaire.

Li Jian a également évoqué des projets structurants tels que la ligne ferroviaire minière de l’Ouest et le projet Béchar-Tindouf-Ghar Djebilet, destinés à accélérer l’exploitation des ressources naturelles algériennes. Par ailleurs, la Chine s’est engagée à augmenter ses importations de produits agricoles algériens, renforçant ainsi les échanges commerciaux bilatéraux.

Publicité

L’ambassadeur a exprimé l’impatience de la Chine à renforcer davantage ce partenariat durant le second mandat du président Tebboune. Il a notamment mentionné la mise en œuvre des dix initiatives de coopération sino-africaines et le soutien au rôle croissant de l’Algérie dans les affaires internationales et régionales.