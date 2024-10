Maghreb: la coopération prend forme entre deux pays

Photo unsplash

Le rêve d’un Maghreb uni, caressé depuis les indépendances des années 1960, pourrait trouver un nouveau souffle à travers les échanges économiques entre l’Algérie et la Tunisie. Alors que les divisions politiques et les tensions diplomatiques ont longtemps miné les relations entre les pays du Maghreb, notamment entre l’Algérie et le Maroc, l’émergence d’une collaboration industrielle concrète entre Alger et Tunis dessine les contours d’un modèle de coopération pragmatique. Cette dynamique positive rappelle le potentiel inexploité d’une région qui, unie, représenterait une force économique majeure en Méditerranée, capable de rivaliser avec les grands blocs commerciaux mondiaux.

Des équipements électriques made in Algeria pour le marché tunisien

Le groupe public algérien Sonelgaz franchit une étape significative dans le renforcement des liens industriels maghrébins. L’entreprise, à travers son unité de production SAIEG basée à El Eulma dans la wilaya de Sétif, vient de concrétiser l’exportation d’un lot conséquent d’équipements électriques vers la Tunisie. Cette livraison, composée de composants et pièces détachées électriques, témoigne de la montée en puissance de l’industrie algérienne. La SAIEG avait déjà démontré son savoir-faire la semaine précédente en exportant 433 bornes électriques, illustrant ainsi la régularité croissante des échanges entre les deux nations.

Publicité

Une coopération porteuse d’espoir

Les contrats d’exportation signés par Sonelgaz marquent le début d’un partenariat industriel prometteur entre l’Algérie et la Tunisie. Cette collaboration technique pourrait servir de catalyseur pour d’autres secteurs économiques et inspirer des initiatives similaires à l’échelle régionale. La réussite de ces échanges démontre que la complémentarité économique entre pays maghrébins n’est pas qu’une vision théorique, mais peut se traduire par des résultats tangibles. Les retombées de cette coopération dépassent le simple cadre commercial : elles constituent un pas concret vers la construction d’un espace économique maghrébin intégré, capable de générer croissance et développement pour l’ensemble de la région.