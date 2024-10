Maghreb: la France décroche le contrat d’une méga-usine de dessalement

Luis Tosta - Unsplash

Le président français, Emmanuel Macron, s’est récemment rendu au Maroc à l’occasion d’une visite historique, qui aura permis aux deux pays de ressouder leurs liens. Pour l’occasion, le chef de l’État français était accompagné de plusieurs ministres et représentants d’entreprises.

Si cette visite officielle a été marquée par la bonne entente affichée entre les deux pays, elle aura aussi et surtout favoriser la signature d’un contrat en or pour le groupe Veolia. L’entreprise française, spécialiste français de l’eau et du traitement des déchets, sera effectivement partie prenante dans le développement et la gestion d’une méga-usine de dessalement.

Veolia signe un énorme contrat

Cette usine devrait permettre de couvrir les besoins en eau, à l’année, de 9.3 millions de personnes. Celle-ci sera construite et développée dans la région de Rabat. 822 000 m3 d’eau seront traités par jour, soit l’équivalent de 300 millions de m3 à l’année. La méga-usine sera financée, gérée et exploitée par Veolia, pour une durée de 35 ans (avant un éventuel prolongement).

Une annonce extrêmement importante côté français, certes, mais surtout côté marocain. En effet, depuis quelques mois, le pays traverse une crise de sécheresse comme jamais auparavant. Pire encore, le Royaume traverse un épisode de stress hydrique, qui dure depuis plus de six ans maintenant et qui implique des besoins en eau de plus en plus importants.

Le Maroc, face à la sécheresse, a besoin d’eau

Ce vaste projet sera ainsi l’occasion de renforcer la résilience du pays face aux éventuels épisodes de sécheresse prononcée à venir. Aucune information n’a été dévoilée toutefois concernant la date de lancement de ce projet, qui ne devrait toutefois pas tarder. D’ici 2030, le Maroc espère qu’au moins 50% des besoins en eau de la population soient couverts par les différentes usines de dessalement développées dans le pays.