Maghreb: un pays veut attirer les investissements russes

Le ministre algérien de l’Énergie, Mohamed Arkab, a manifesté la volonté de son pays de renforcer les liens économiques avec la Russie lors d’une rencontre officielle avec Vladislav Andreïevitch Davankov, vice-président de la Douma russe, à Alger. Cette visite s’inscrit dans la continuité du partenariat stratégique approfondi signé entre les deux nations en juin 2023.

Les discussions ont principalement porté sur le développement des relations bilatérales dans les secteurs énergétique et minier. Le ministre Arkab a présenté la stratégie algérienne visant à stimuler les investissements pour accroître la production d’hydrocarbures et leur transformation. Une attention particulière a été accordée au renforcement de la collaboration entre Sonatrach et Gazprom, notamment dans les domaines de l’exploration, du développement et de l’exploitation des hydrocarbures.

Le secteur des énergies renouvelables offre également des perspectives prometteuses pour les deux pays. L’énergie solaire photovoltaïque figure parmi les domaines prioritaires de coopération. Les technologies nucléaires constituent un autre axe majeur, particulièrement pour leurs applications médicales, notamment dans la production de matériaux radiopharmaceutiques destinés au traitement du cancer.

Les opportunités de collaboration s’étendent également au secteur du dessalement d’eau de mer, avec un accent mis sur la fabrication locale d’équipements. L’Algérie souhaite par ailleurs valoriser son patrimoine minier en encourageant les entreprises russes à établir des partenariats avec leurs homologues algériennes. Ces collaborations visent non seulement l’investissement direct mais aussi le transfert de connaissances et la formation, particulièrement dans les domaines de la recherche et de l’exploration.