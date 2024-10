Maghreb: renforcement de la coopération militaire entre le Royaume-Uni et un état

Un militaire britannique à l'entrainement _ Photo: ANDREW MATTHEWS/PRESS ASSOCIATION IMAGES/MAXPPP

Le Maroc et le Royaume-Uni renforcent leur collaboration militaire, comme en témoigne la récente visite du vice-amiral Edward Ahlgren à Rabat. Cette rencontre de haut niveau souligne l’importance stratégique accordée par les deux nations à leur partenariat dans le domaine de la défense.

Abdeltif Loudyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, a accueilli le conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Leurs échanges ont porté sur l’approfondissement de la coopération bilatérale, avec un accent particulier sur l’amélioration de l’interopérabilité entre les forces armées des deux pays.

Publicité

La formation conjointe et les exercices militaires communs figurent parmi les priorités identifiées pour consolider les liens entre Rabat et Londres. Les responsables ont également abordé des domaines émergents tels que la cybersécurité et le renseignement, reflétant l’évolution des enjeux sécuritaires contemporains.

Le général de corps d’armée Mohamed Berrid, inspecteur général des Forces Armées Royales (FAR), a lui aussi rencontré le vice-amiral Ahlgren. Cette entrevue a permis d’explorer de nouvelles pistes de collaboration, notamment dans les domaines de la surveillance frontalière, de la guerre électronique et de la cyberdéfense.

Le cadre juridique de cette coopération repose sur l’Accord-cadre signé en 1993, complété par des arrangements techniques spécifiques. Les exercices « Jbel Sahara », « Toubkal » et « African Lion » illustrent la concrétisation de cette collaboration sur le terrain.

La contribution du Maroc à la stabilité régionale, sous l’égide du roi Mohammed VI, a été saluée par la partie britannique. Cette reconnaissance souligne le rôle pivot du Royaume dans les questions sécuritaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Publicité

Une commission mixte, alternant ses réunions entre Rabat et Londres, assure le suivi et la planification des activités bilatérales. Ce mécanisme permet d’adapter continuellement la coopération aux défis sécuritaires émergents et aux intérêts mutuels des deux nations.