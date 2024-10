Maghreb: un pays charme la FIFA avec des avantages fiscaux

FIFA (Photo DR)

Le Maroc semble déterminé à s’imposer comme un acteur central dans le paysage mondial du football, en visant à accueillir le siège régional de la Fédération internationale de football association (FIFA). Ce projet, qui s’inscrit dans une stratégie ambitieuse, s’accompagne de diverses mesures incitatives prévues dans le cadre du projet de Loi de finances 2025. L’objectif du royaume est de créer un environnement attractif pour l’instance mondiale du football, tout en consolidant son rôle sur la scène internationale.

Le gouvernement marocain a ainsi mis en place un régime fiscal particulièrement avantageux, destiné à faciliter l’implantation de la FIFA à Rabat. Parmi les mesures phares, on retrouve l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés, ainsi que celle de l’impôt retenu à la source sur les actions et parts sociales distribuées par les représentations locales de la FIFA. En parallèle, le pays prévoit également l’exonération de la TVA sur une large gamme de biens et services nécessaires aux activités de la FIFA.

En outre, des avantages fiscaux spécifiques sont destinés aux personnels non marocains de l’organisation, avec des exonérations sur l’impôt sur le revenu. D’autres incitations incluent la suppression des droits d’enregistrement et de timbres pour les actes administratifs, notamment ceux liés à l’obtention des titres de séjour pour les représentants et employés étrangers de la FIFA.

Ces initiatives témoignent d’une volonté claire d’attirer des acteurs majeurs du sport au Maroc. Au-delà des exonérations fiscales, le gouvernement cherche à renforcer l’attractivité du royaume en tant que destination privilégiée pour les événements sportifs de grande envergure. L’organisation de la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la co-organisation de la Coupe du monde 2030 avec l’Espagne et le Portugal illustrent cette dynamique.

En visant l’implantation de la FIFA, le Maroc espère non seulement réduire les coûts opérationnels de l’organisation des événements et programmes de développement de la FIFA, mais aussi accroître sa visibilité internationale. Cette stratégie pourrait également avoir des retombées positives sur le développement du football marocain, en attirant davantage d’investissements et d’attention médiatique.