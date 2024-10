Maghreb: une maladie mystérieuse frappe les dromadaires d’un pays

Photo : DR

Une situation préoccupante se développe dans les régions de Zagora et M’hamid El Ghizlane au Maroc, où une maladie mystérieuse frappe les dromadaires locaux. Cette affection, qui a déjà causé la mort de nombreux animaux, suscite l’inquiétude des éleveurs et des professionnels du tourisme.

Face à cette crise sanitaire, la division vétérinaire de Zagora, sous l’égide de l’Office national de Sécurité sanitaire des Produits alimentaires (ONSSA), a lancé une enquête approfondie. Les agents se sont déployés dans les zones reculées pour collecter des échantillons sanguins des dromadaires malades. Ces prélèvements visent à identifier précisément la nature de la maladie et à déterminer les traitements appropriés.

Les premiers résultats de l’enquête suggèrent que cette affection pourrait s’apparenter à ce que les éleveurs locaux nomment la maladie du « Dabab ». Selon des sources proches du dossier, il n’y aurait pas lieu de s’alarmer outre mesure, car la maladie ne serait pas contagieuse. Toutefois, ces affirmations restent à confirmer par les analyses en laboratoire en cours.

La rapidité de propagation de la maladie a poussé certains éleveurs à recourir à des méthodes traditionnelles de traitement. L’utilisation d’herbes médicinales et la pratique de la cautérisation ont ainsi été observées dans une tentative désespérée de sauver les animaux atteints.

L’impact de cette crise dépasse le cadre de l’élevage. Les professionnels du tourisme, qui utilisent les dromadaires pour organiser des excursions, expriment leurs craintes. La perte de ces animaux pourrait en effet porter un coup dur à l’activité touristique de la région, particulièrement en cette période d’octobre marquée par une hausse des réservations.

Les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour maîtriser la situation. Elles s’appuient sur les témoignages des propriétaires et des éleveurs pour mieux comprendre les conditions d’infection et les symptômes observés. L’objectif est de parvenir rapidement à un diagnostic précis et de mettre en place une stratégie efficace pour enrayer la propagation de la maladie.