Maroc-Côte d’Ivoire : cette grande enseigne veut renforcer sa présence

Le groupe marocain de la grande distribution, Retail Holding, poursuit son expansion en Afrique avec l’arrivée de nouveaux investisseurs stratégiques. Le 4 octobre, la Société financière internationale (SFI), Fipar Holding et CDG Invest ont annoncé leur entrée au capital de l’entreprise à hauteur de 21,5 %. Cette opération vise à soutenir le développement de Retail Holding, tant au Maroc qu’en Côte d’Ivoire, où le groupe souhaite renforcer ses activités et consolider son rôle dans la distribution alimentaire.

Avec l’entrée de ces trois nouveaux acteurs, Retail Holding, basé au Maroc, obtient un appui financier significatif pour ses projets d’expansion. L’entreprise est déjà un acteur clé du secteur de la grande distribution, notamment à travers son actionnariat majoritaire dans Label’Vie, une des chaînes de distribution alimentaire les plus importantes du Maroc, et dans la Compagnie de Distribution de Côte d’Ivoire (CDCI).

Le communiqué publié par Retail Holding précise que cet apport de capital permettra de financer des initiatives visant à développer ses activités dans les régions moins desservies de ces deux pays, et à contribuer à l’amélioration des chaînes d’approvisionnement alimentaires locales. L’investissement de la SFI comprend une participation au capital de Retail Holding, ainsi qu’un financement de plus de 9 milliards de francs CFA (environ 15 millions de dollars) dans la CDCI pour soutenir son plan de croissance en Côte d’Ivoire.

Le marché de la grande distribution en Afrique présente des perspectives prometteuses, et Retail Holding entend bien en tirer parti. Au Maroc, les revenus du secteur de la vente au détail devraient atteindre 58 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 15,33 % jusqu’en 2029, selon des projections de la plateforme Statista. Cette dynamique est soutenue par la forte demande des consommateurs et la modernisation continue des infrastructures commerciales.

En Côte d’Ivoire, les perspectives sont également optimistes. Le chiffre d’affaires du secteur de la vente au détail devrait atteindre 87,41 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 4,1 % jusqu’en 2029. Ces projections renforcent la décision stratégique de Retail Holding d’investir davantage dans la région, particulièrement dans un contexte où la grande distribution connaît une forte expansion sur le continent africain.

Grâce à cette levée de fonds et à l’apport de nouveaux partenaires, Retail Holding est mieux armé pour faire face aux défis de son secteur et répondre aux attentes croissantes des consommateurs marocains et ivoiriens. L’entreprise compte utiliser ces nouveaux investissements pour élargir son réseau de distribution, améliorer la logistique et assurer un approvisionnement régulier en produits alimentaires.

Cette stratégie de croissance s’inscrit dans une vision à long terme qui repose sur le renforcement des infrastructures locales et le soutien aux communautés locales. En mettant l’accent sur des régions moins desservies, Retail Holding contribue à l’inclusion économique tout en capitalisant sur les opportunités offertes par le secteur de la grande distribution.