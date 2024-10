Mines en Afrique : ce pays veut reprendre le contrôle face à la Chine

Photo: DR

L’Afrique abrite des richesses minérales colossales : 40% des réserves mondiales d’or, 90% du chrome et du platine, sans oublier des gisements majeurs de cuivre, de cobalt, de diamants et de terres rares. Ces ressources, convoitées par les puissances mondiales, constituent un enjeu stratégique pour le développement du continent. Face à cette réalité, la République Démocratique du Congo, géant minier africain, entreprend une transformation radicale de sa politique minière pour affirmer sa souveraineté, notamment face à l’influence chinoise.

La Gécamines reprend les rênes

La société minière nationale congolaise multiplie les initiatives pour reconquérir sa place centrale dans l’exploitation des ressources du pays. Son dernier coup d’éclat : une offre de rachat du projet Mutoshi, un gisement prometteur de cuivre et de cobalt actuellement détenu par Chemaf Resources. Cette manœuvre vise à contrer la vente prévue au groupe chinois Norin Mining, la Gécamines ayant fait valoir son droit de préemption sur ces actifs stratégiques. Le projet, une fois développé, pourrait produire annuellement 16 000 tonnes de cobalt et 50 000 tonnes de cuivre, des métaux essentiels pour les technologies vertes et numériques.

Une stratégie de diversification face à l’emprise chinoise

La domination chinoise sur le secteur minier congolais est manifeste. Le géant CMOC règne en maître sur la production mondiale de cobalt grâce à ses mines congolaises, tandis que le duo China CITIC Bank et Zijin Mining Group contrôle une part significative de Kamoa-Kakula, la plus importante mine de cuivre du pays. Pour contrebalancer cette influence, la RDC courtise activement de nouveaux partenaires, notamment les Émirats arabes unis. La Gécamines a également négocié des accords innovants, comme celui conclu avec CMOC, lui permettant désormais de commercialiser directement une partie de la production de cuivre et de cobalt de la mine Tenke-Fungurume.

Un renouveau industriel ambitieux

La renaissance de la Gécamines ne se limite pas au cuivre et au cobalt. L’entreprise nationale se positionne sur d’autres métaux stratégiques, avec des projets novateurs comme la production de germanium en partenariat avec le belge Umicore. Cette diversification inclut également la relance de la mine de zinc de Kipushi, inactive depuis 1993, appelée à devenir l’une des dix plus importantes au monde. La Gécamines y augmentera progressivement sa participation jusqu’à 80%. Ces initiatives marquent un tournant dans la stratégie congolaise de valorisation de ses ressources minières, avec une attention particulière portée à la transformation locale et à la maximisation des retombées économiques pour le pays.

Ces ambitions devront toutefois composer avec les défis historiques qui ont précipité le déclin de la Gécamines par le passé : gestion déficiente, accords désavantageux et corruption. La réussite de cette renaissance dépendra de la capacité du pays à éviter ces écueils tout en maintenant son attractivité auprès des investisseurs internationaux.