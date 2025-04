Banque mondiale: un pays arabe veut payer la dette d’un allié

Photo : DR

La Banque mondiale, créée en 1944 lors des accords de Bretton Woods, joue un rôle fondamental dans l’économie mondiale en offrant un soutien financier et technique aux pays en développement. Elle intervient principalement à travers des prêts à taux préférentiels, des dons et des garanties pour financer des projets d’infrastructure, de santé ou d’éducation. Son action est particulièrement importante pour les pays traversant des crises économiques ou politiques, car elle peut faciliter l’accès aux marchés financiers internationaux. Toutefois, cette aide est généralement conditionnée au remboursement des dettes antérieures et à l’adoption de réformes structurelles, ce qui place souvent les nations bénéficiaires face à des choix économiques difficiles.

L’Arabie saoudite à la rescousse de la Syrie

Selon les informations rapportées par Reuters, l’Arabie saoudite envisage de régler les dettes syriennes auprès de la Banque mondiale, estimées à environ 15 millions de dollars. Ce remboursement constituerait une étape cruciale pour permettre à la Syrie d’accéder à nouveau aux financements de l’institution internationale. Actuellement, Damas se trouve dans l’impossibilité de rembourser cette somme en raison d’une pénurie de devises étrangères, et une tentative antérieure utilisant des actifs gelés à l’étranger n’a pas abouti.

Ce soutien financier représenterait la première assistance connue de Riyad envers Damas depuis le renversement du gouvernement syrien par des forces rebelles islamistes l’année dernière. Une fois la dette remboursée, la Banque mondiale pourrait approuver des subventions et fournir diverses formes d’assistance financière, notamment pour la reconstruction du réseau électrique syrien gravement endommagé par les années de conflit, ainsi que pour soutenir les salaires du secteur public.

Une dynamique régionale en transformation

Cette initiative saoudienne pourrait signaler un changement significatif dans le soutien des pays du Golfe envers la Syrie. D’autres projets régionaux ont déjà été proposés mais ont connu des retards en raison des incertitudes liées aux sanctions américaines. Le mois dernier, le Qatar a annoncé un plan d’approvisionnement en gaz naturel pour la Syrie via la Jordanie, visant à améliorer la production électrique défaillante du pays. Selon Reuters, cette démarche aurait reçu l’aval de Washington.

Malgré ces développements, les sanctions américaines contre le régime syrien demeurent en vigueur. Les États-Unis ont néanmoins accordé en janvier une exemption de six mois pour faciliter l’aide humanitaire, mais avec un impact limité jusqu’à présent. Les discussions entre responsables de la Banque mondiale et autorités concernées se poursuivent concernant d’éventuels financements pour la reconstruction des infrastructures électriques et le soutien aux salaires publics.