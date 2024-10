Miss France 2024 révèle être atteinte d’une maladie rare

Ève Gilles. Photo : DR

Les paroles sincères d’Ève Gilles résonnent avec force tandis que celle qui a été élue Miss France 2024 dévoile un aspect méconnu de sa vie. La jeune femme de 21 ans a choisi de partager son combat contre une maladie rare, la dyskinésie paroxystique, qui l’accompagne depuis l’âge de 8 ans.

Au-delà du titre et des paillettes, la reine de beauté originaire du Nord-Pas-de-Calais livre un témoignage poignant sur cette pathologie neurologique qui provoque des mouvements involontaires. «Ce sont des mouvements que je ne contrôle pas pendant un certain laps de temps, entre 25 et 40 secondes», explique-t-elle face aux caméras de Konbini.

Les premiers signes se sont manifestés lors de matchs de basketball, quand la petite Ève a ressenti une perte de contrôle inhabituelle de son corps. Si ses parents ont d’abord minimisé ces symptômes, la consultation médicale est rapidement devenue une nécessité. Le diagnostic n’a pourtant été posé que six ans plus tard par une neurologue.

La maladie se manifeste de façon variable, touchant parfois les bras, le corps entier, ou même le visage. «Ça peut me faire mal ou je peux avoir des difficultés à me tenir debout», confie la jeune femme qui précise néanmoins être capable d’anticiper ses crises grâce à une aura prémonitoire.

Cette révélation éclaire d’un jour nouveau le parcours de Miss France 2024. Ses discours sur la différence prenaient racine dans une expérience personnelle profonde, bien au-delà de sa signature capillaire qui avait fait couler tant d’encre. «J’ai toujours eu peur du harcèlement parce que je me sentais différente et anormale», avoue-t-elle.