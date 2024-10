Photo de freestocks.org - Pexels

La Chine traverse aujourd’hui un revirement démographique spectaculaire. Pendant plus de trente ans, la politique de l’enfant unique, instaurée en 1979, avait strictement limité les naissances. Les couples qui osaient défier cette règle s’exposaient à de lourdes amendes et des pressions administratives. Cette politique draconienne a bouleversé les structures familiales traditionnelles chinoises, créant une génération d’enfants uniques qui, devenus adultes, manifestent des réticences à fonder une famille nombreuse. Le pays récolte désormais les fruits amers de cette politique restrictive, avec un taux de natalité qui a atteint son plus bas niveau historique en 2023.

Une administration transformée en centre d’appels

Face à cette crise démographique, les autorités chinoises ont déployé une stratégie inédite : transformer leurs fonctionnaires en téléopérateurs de la natalité. Des dizaines de milliers de femmes en âge de procréer reçoivent désormais des appels réguliers les encourageant à la maternité. Cette campagne téléphonique massive révèle l’urgence de la situation et le désarroi des autorités. Les administrations de district, qui disposent de vastes réseaux, mobilisent leurs ressources pour tenter d’inverser la tendance démographique. Ces initiatives témoignent d’un changement radical dans l’approche des autorités, passant de la restriction à la promotion active de la natalité.

Le paradoxe des deux continents

Tandis que la Chine s’efforce laborieusement de stimuler sa natalité, l’Afrique maintient naturellement son dynamisme démographique. Cette vitalité s’explique notamment par la préservation des valeurs familiales traditionnelles et une vision positive de la parentalité. Les sociétés africaines ont su conserver un équilibre où l’enfant reste perçu comme une richesse, sans que cela ne soit dicté par une quelconque politique étatique. Cette approche naturelle de la natalité contraste fortement avec les méthodes interventionnistes chinoises, où les fonctionnaires tentent aujourd’hui de persuader les femmes d’avoir des enfants par des appels téléphoniques. Malgré les efforts des décideurs politiques chinois, le vieillissement de la population se poursuit, démontrant qu’une transition démographique ne peut être uniquement pilotée par des directives administratives.

Les limites de l’interventionnisme étatique

La nouvelle stratégie des autorités chinoises, mobilisant leurs réseaux administratifs pour encourager les naissances, illustre les défis d'une démographie dirigée. Les fonctionnaires de district, autrefois chargés de limiter les naissances, se retrouvent aujourd'hui à devoir les promouvoir, créant une situation paradoxale. Cette approche interventionniste se heurte à l'évolution des mentalités dans la société chinoise moderne. Les mesures incitatives peinent à convaincre une population qui privilégie désormais l'épanouissement personnel et professionnel. Le contraste avec la dynamique démographique africaine souligne les limites d'une politique nataliste imposée, face à une croissance démographique naturelle et culturellement ancrée.