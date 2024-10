Navire-hôpital chinois au Bénin : Une coopération médicale historique

Arche de la paix. Photo : DR

Lors de son séjour récent au Bénin, le navire-hôpital chinois Arche de la paix a réalisé des avancées médicales impressionnantes. Selon le quotidien de service public La Nation, ce déploiement a permis de soigner des milliers de Béninois, avec un bilan de 137 opérations chirurgicales, 8 122 consultations et plus de 100 000 médicaments distribués, apportant une aide médicale inédite. Le personnel médical chinois a mené des opérations de diverses spécialités, offrant des soins de santé vitaux dans un contexte où les ressources locales peuvent parfois être limitées.

Une téléchirurgie…

La visite du navire s’est distinguée par une innovation technologique et médicale sans précédent : une opération de téléchirurgie, réalisée depuis la Chine sur un patient béninois. Le 21 octobre, des médecins situés à Shanghai ont pu diriger une intervention chirurgicale au Bénin en utilisant un robot chirurgical. Cette prouesse technique, supervisée par le Dr Shancheng Ren, a permis de dépasser les limites géographiques et a établi un nouveau record mondial de distance pour une intervention médicale à distance.

Publicité

Renforcement des relations bilatérales