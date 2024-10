ONU: Netanyahou face à Macron renie-t-il l’histoire?

REUTERS / RONEN ZVULUN

La création de l’État d’Israël en 1948 est le fruit d’un processus complexe, marqué par des décennies de revendications sionistes, le traumatisme de la Shoah et les tensions croissantes entre communautés juives et arabes en Palestine sous mandat britannique. Le 29 novembre 1947, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution 181, qui recommande la partition de la Palestine en deux États, l’un juif et l’autre arabe. Cette décision, acceptée par les dirigeants sionistes mais rejetée par les pays arabes, déclenche une guerre civile qui se transforme en conflit régional après la proclamation de l’État d’Israël le 14 mai 1948. La victoire israélienne dans cette guerre d’indépendance consolide l’existence du nouvel État, mais laisse en suspens la question palestinienne et marque le début d’un conflit durable au Moyen-Orient.

Une passe d’armes diplomatique révélatrice

La récente confrontation verbale entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou met en lumière des divergences profondes sur l’interprétation de l’histoire et le rôle de la communauté internationale dans le conflit israélo-libanais actuel. Le président français, en rappelant l’importance de la décision onusienne dans la création d’Israël, cherche à souligner la responsabilité de l’État hébreu envers le droit international. Cette référence historique sert d’argument pour exhorter Israël à respecter les résolutions de l’ONU dans le contexte de son offensive contre le Hezbollah au Liban sud.

La réponse cinglante de Netanyahou, qui met l’accent sur le « sang des combattants héroïques » plutôt que sur la résolution de l’ONU, révèle une vision de l’histoire privilégiant la lutte armée et l’autodétermination. En évoquant les « survivants de la Shoah » et en critiquant implicitement le régime de Vichy, le Premier ministre israélien touche une corde sensible dans les relations franco-israéliennes, tout en remettant en question la légitimité morale de la France à critiquer les actions d’Israël.

Des tensions croissantes sur fond de conflit régional

L’échange acerbe entre les deux dirigeants s’inscrit dans un contexte de tensions accrues, exacerbées par la position française sur les exportations d’armes et la protection des Casques bleus au Liban. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et contributeur important à la FINUL, se trouve dans une position délicate. D’un côté, elle cherche à maintenir son influence diplomatique et à protéger ses soldats; de l’autre, elle doit naviguer les sensibilités d’un allié historique en pleine crise sécuritaire.

La critique de Netanyahou envers la conférence prévue à Paris sur la question libanaise, avec la participation de pays comme l’Afrique du Sud et l’Algérie, illustre la méfiance d’Israël envers les initiatives diplomatiques perçues comme potentiellement hostiles. Cette réaction souligne les défis auxquels fait face la communauté internationale dans ses tentatives de médiation, alors que la confiance entre les parties semble s’éroder.

Implications pour l’avenir des relations franco-israéliennes

La controverse suscitée par les propos d’Emmanuel Macron, notamment la réaction du CRIF, met en évidence la complexité des relations entre la France et Israël. Le soutien traditionnel de la communauté juive française à l’État hébreu se heurte parfois aux positions diplomatiques de Paris, créant des tensions internes. La suggestion que la légitimité d’Israël pourrait être remise en question par une interprétation historique particulière soulève des inquiétudes quant à la montée de l’antisémitisme et de l’antisionisme.

Cette polémique pourrait avoir des répercussions durables sur la capacité de la France à jouer un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien et, plus largement, dans les crises du Moyen-Orient. Elle souligne la nécessité d’une approche diplomatique nuancée, capable de reconnaître la complexité historique tout en œuvrant pour des solutions concrètes aux défis sécuritaires actuels.

L’équilibre entre le respect du droit international, la protection des civils et la reconnaissance des préoccupations sécuritaires légitimes d’Israël reste un défi majeur pour la diplomatie française et européenne dans la région.