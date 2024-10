Maghreb: bond des transferts de la diaspora d’un pays

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

La Banque centrale de Tunisie vient de publier des chiffres révélateurs sur l’état de l’économie du pays. Au 10 octobre 2024, les revenus du travail cumulés ont franchi la barre symbolique des 6 milliards de dinars, atteignant précisément 6199,9 millions de dinars. Cette performance marque une progression de 3% par rapport à la même période de l’année précédente, où le montant s’élevait à 6029,3 millions de dinars.

Ce bond des transferts de fonds de la diaspora tunisienne témoigne de la résilience et de l’attachement des expatriés à leur pays d’origine. Malgré les défis économiques mondiaux, ces transferts continuent de jouer un rôle crucial dans l’économie nationale, constituant une source vitale de devises étrangères.

Parallèlement, le secteur touristique affiche également des signes encourageants. Les recettes touristiques cumulées ont atteint 5828,5 millions de dinars à la même date, contre 5455,5 millions de dinars l’année précédente. Cette hausse de 7% reflète une reprise progressive du secteur, qui demeure un pilier essentiel de l’économie tunisienne.

Toutefois, ces données positives sont à nuancer au regard de l’évolution du service de la dette. Celui-ci a connu une augmentation significative, passant de 8003,2 millions de dinars en octobre 2023 à 12221,3 millions de dinars un an plus tard. Cette hausse soulève des questions sur la gestion de la dette publique et ses implications à long terme pour l’économie du pays.

L’analyse de ces chiffres met en lumière les dynamiques complexes qui façonnent l’économie tunisienne. D’un côté, les apports de la diaspora et la reprise du tourisme insufflent un certain optimisme. De l’autre, l’alourdissement du service de la dette invite à la prudence quant aux perspectives économiques du pays.