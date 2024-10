Patrouilleur du Maghreb: les dernières nouvelles sur le projet

Le chantier naval espagnol Navantia franchit une étape décisive en lançant la construction d’un patrouilleur Avante 1800 destiné à la Marine royale marocaine sur son site de San Fernando. Ce bâtiment de 89 mètres de long, dont la livraison est prévue pour mi-2026, vient renforcer la flotte marocaine avec des capacités opérationnelles étendues.

Le financement de ce projet d’envergure est assuré par un prêt de 92 millions de dollars octroyé par le groupe Santander. Cette acquisition s’inscrit dans la lignée des précédentes réalisations de Navantia, qui compte déjà à son actif quatre unités similaires livrées à la marine espagnole et autant à la marine vénézuélienne.

Le patrouilleur se distingue par sa polyvalence opérationnelle. Doté d’un canon de 76 mm et d’un système de lancement de missiles, il intègre également des capteurs modernes et des radars de dernière génération. L’ajout d’un héliport élargit considérablement son rayon d’action et ses capacités d’intervention.

La conception du navire répond aux exigences multiples de la surveillance maritime moderne. Sa configuration permet d’assurer des missions variées : protection des côtes, sécurité maritime, assistance médicale en mer, lutte contre les incendies et la pollution marine. Les capacités de transport, de recherche et de sauvetage complètent son large éventail d’interventions possibles.

L’optimisation des systèmes embarqués témoigne d’une approche pragmatique, alliant performance et efficience opérationnelle. Les ingénieurs de Navantia ont particulièrement veillé à la maintenabilité et à la fiabilité du bâtiment, tout en réduisant les besoins en personnel navigant.