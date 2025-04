Études au Maghreb: les africains dragués par ce pays

Photo : @pierrepllr(medium.com)

Les étudiants africains se distinguent par leur exceptionnelle mobilité académique internationale, dépassant largement les moyennes mondiales. Cette tendance repose sur divers facteurs: quête d’excellence éducative, limitations dans les systèmes nationaux, affinités culturelles et linguistiques, et aspirations professionnelles ambitieuses. Dans ce paysage éducatif en mutation, le Maroc émerge comme une destination privilégiée pour ces jeunes talents en quête de formation.

Un hub éducatif en pleine expansion

Le royaume chérifien développe une politique éducative tournée vers l’Afrique, mettant l’accent sur l’acquisition de compétences pratiques et une vision stratégique du développement continental. L’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) constitue le fer de lance de cette orientation, ayant soutenu plus de 3 500 jeunes ces trois dernières années dans leurs parcours académiques et professionnels.

Les chiffres actuels révèlent l’attractivité croissante du modèle marocain: plus de 18 000 étudiants étrangers fréquentent actuellement les établissements d’enseignement supérieur du pays, dont approximativement 16 000 viennent de 49 nations africaines. Ce mouvement, encouragé par la vision royale, a déjà permis à plus de 40 000 étudiants de 98 pays de bénéficier de cette coopération éducative.

L’entrepreneuriat comme levier de transformation

Le lancement à Dakhla de la seconde phase du programme de formation entrepreneuriale pour les étudiants et diplômés internationaux illustre l’évolution de cette coopération. Comme l’a indiqué Mohamed Methqal, directeur général de l’AMCI, l’organisme facilite annuellement la formation de nombreux étudiants, principalement africains, dans des domaines stratégiques et des compétences transversales essentielles.

Cette démarche incarne une nouvelle conception de la collaboration Sud-Sud, intégrant fortement la dimension entrepreneuriale à l’expérience académique. L’ambition affichée va au-delà de la simple formation: il s’agit de façonner une génération d’innovateurs capables d’impulser des changements significatifs dans leurs pays d’origine. Cette stratégie répond concrètement aux défis d’insertion professionnelle tout en renforçant l’interconnexion économique entre les différentes régions africaines, avec le Maroc comme catalyseur de ce dynamisme.