Pétrole en Afrique : TotalEnergies annonce un projet d’investissements

Le Nigeria, première économie d’Afrique et géant pétrolier, continue de capter l’attention des investisseurs internationaux dans le secteur des hydrocarbures, notamment du pétrole. Parmi ces investisseurs figure la major française TotalEnergies, qui prévoit d’accroître ses investissements dans les vastes ressources pétrolières du pays.

Selon Heineken Lokpobiri, ministre d’État nigérian des Ressources pétrolières, de nouveaux engagements financiers devraient être officialisés d’ici la fin de l’année par TotalEnergies. Ces investissements viseront en particulier le gisement pétrolier Bonga, situé dans la concession offshore OML 118, une zone riche en ressources pétrolières située dans les eaux territoriales du Nigeria. Lokpobiri a annoncé cette perspective après une rencontre avec Nicolas Terraz, directeur général de l’Exploration-Production chez TotalEnergies et membre du Comité exécutif du groupe.

Bien que le montant exact de ces investissements n’ait pas encore été communiqué, les discussions entre les deux parties laissent entrevoir des engagements significatifs. Outre le gisement Bonga, l’entreprise française prévoit également de renforcer sa participation dans d’autres actifs offshore stratégiques, en collaboration avec Shell et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC Ltd), la société publique nigériane de pétrole.

Le gisement Bonga, déjà en exploitation, est l’un des plus importants du Nigeria. Son développement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à stimuler la production pétrolière du pays, tout en renforçant la présence de grandes multinationales telles que TotalEnergies. L’exploitation de ces gisements permettra au Nigeria de consolider sa position de leader en Afrique subsaharienne dans le domaine des hydrocarbures, tout en attirant des investissements étrangers essentiels à son développement économique.

Pour le Nigeria, ces investissements sont cruciaux, non seulement pour augmenter sa capacité de production pétrolière, mais aussi pour moderniser ses infrastructures énergétiques. En attirant des partenaires internationaux de premier plan, le pays cherche à améliorer ses capacités techniques et à relever les défis auxquels son secteur pétrolier est confronté, notamment la volatilité des prix du pétrole et la transition énergétique mondiale.

De leur côté, les investisseurs étrangers, comme TotalEnergies, voient dans le potentiel du Nigeria une opportunité unique de diversifier leurs portefeuilles en matière d’hydrocarbures. Alors que le monde se tourne vers les énergies renouvelables, les réserves pétrolières encore considérables du Nigeria représentent une source de revenus stable à court et moyen terme pour ces entreprises.

L’engagement renouvelé de TotalEnergies dans le pays pourrait également apporter une nouvelle dynamique à l’industrie pétrolière nigériane. Cela va favoriser non seulement l’exploitation, mais aussi le développement de nouvelles technologies et la création d’emplois locaux.