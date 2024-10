Pétrole et gaz en Afrique : 5 milliards $ d’investissements attendus dans ce pays

Photo de Bernardo Ferrari sur Unsplash

Le Nigeria, première économie d’Afrique de l’Ouest, intensifie ses efforts pour revitaliser son secteur pétrolier et gazier, pilier crucial de son économie. Jeudi 3 octobre, le gouvernement nigérian a dévoilé un nouveau cadre juridique visant à encourager les investissements dans l’industrie des hydrocarbures, notamment dans le secteur gazier offshore, encore largement sous-exploité. Le texte, actuellement en attente d’approbation par le Parlement, propose des mesures concrètes pour attirer des capitaux et stimuler la production dans cette industrie vitale pour le pays.

Le cadre juridique introduit vise un objectif clair : attirer entre 5 et 10 milliards de dollars d’investissements dans le secteur des hydrocarbures à court et moyen terme. Selon Olu Verheijen, conseillère spéciale du président Bola Tinubu pour l’Énergie, ce plan est essentiel pour débloquer des fonds destinés à exploiter le potentiel énergétique du pays. Bien que le Nigeria possède d’importantes réserves de pétrole et de gaz, notamment dans ses eaux profondes, ces ressources sont encore largement inexploitées.

Le nouveau texte de loi propose des incitations fiscales attrayantes pour les investisseurs. Celles-ci incluent des crédits d’impôt et d’autres avantages destinés à réduire les charges fiscales des entreprises engagées dans des projets pétroliers et gaziers. Le cadre prévoit également des mesures pour soutenir les projets d’exploitation à terre et en eaux peu profondes, avec un objectif opérationnel fixé pour 2029. Cette initiative reflète la volonté du gouvernement nigérian d’accélérer le développement du secteur tout en répondant aux attentes des investisseurs.

L’industrie pétrolière et gazière nigériane joue un rôle crucial dans l’économie du pays, représentant environ 5,5 % du PIB et générant près de 92 % des recettes d’exportation. Toutefois, les investissements dans ce secteur ont diminué ces dernières années, en partie à cause d’un environnement réglementaire jugé peu attractif et des défis structurels persistants. Le gouvernement actuel s’efforce de renverser cette tendance en offrant des conditions plus favorables aux investisseurs.

Les autorités nigérianes ont déjà pris des mesures pour renforcer l’attractivité du pays auprès des capitaux étrangers. En effet, au cours de l’année écoulée, plus de 30 milliards de dollars d’investissements directs étrangers ont été injectés dans le secteur pétrolier et gazier. Cependant, ces efforts doivent être maintenus et intensifiés pour relancer véritablement l’industrie, qui reste confrontée à des défis majeurs tels que la volatilité des prix du pétrole et l’instabilité politique.

Le secteur gazier offshore du Nigeria représente une opportunité immense pour le pays. Malgré des réserves significatives, ce segment de l’industrie est resté en grande partie inexploité en raison de difficultés d’accès et d’investissements insuffisants. Avec les nouvelles réformes, le gouvernement espère débloquer ces projets et tirer parti de l’abondance des ressources pour diversifier l’économie et répondre à la demande croissante en énergie, tant sur le marché intérieur que sur le plan international.

L’un des aspects clés de cette nouvelle politique est l’allocation de la production de gaz pour les projets ciblant les gisements de pétrole et de gaz à terre et en eaux peu profondes. Cette mesure vise à encourager les compagnies pétrolières et gazières à accélérer le développement de ces gisements, avec des incitations supplémentaires pour ceux qui entreront en phase opérationnelle avant 2029.

Malgré ces nouvelles mesures, les analystes soulignent que la revitalisation du secteur des hydrocarbures nigérian ne repose pas uniquement sur des réformes juridiques et fiscales. Le gouvernement devra également faire face à plusieurs défis structurels, dont l’amélioration de la sécurité dans les régions de production et la modernisation des infrastructures énergétiques. La stabilité politique et la transparence des institutions joueront également un rôle crucial pour renforcer la confiance des investisseurs.

Pour réussir à atteindre ses objectifs, le Nigeria devra non seulement améliorer son attractivité globale en tant que destination d’investissement, mais aussi mettre en place des politiques économiques cohérentes à long terme, capables de soutenir la croissance de l’industrie pétrolière et gazière de manière durable.

Avec les réformes en cours et les incitations proposées, le Nigeria se positionne pour attirer de nouveaux investissements et dynamiser son secteur pétrolier et gazier, en particulier dans les zones offshore sous-exploitées. Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus large de diversification de l’économie et de renforcement des recettes publiques, tout en assurant un approvisionnement énergétique stable pour les décennies à venir.