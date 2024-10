Protection sociale : le Bénin fait sensation à une conférence en Roumanie

Photo : DR

Le mardi 15 octobre 2024, une Conférence de haut niveau sur les enfants, les jeunes et les familles s’est tenue en Roumanie, marquant les 35 ans de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant et les 30 ans de l’Année internationale de la famille. L’événement a réuni des représentants de plusieurs nations, dont la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance du Bénin, Madame Véronique TOGNIFODÉ. À cette occasion, elle a exposé les efforts du gouvernement béninois dans le domaine de la protection sociale.

Le Bénin, sous la présidence de Patrice TALON, a pris des mesures significatives en matière de protection des enfants, des femmes et des familles, que la Ministre TOGNIFODÉ a présentées lors de la conférence. Ces réformes englobent aussi bien des initiatives législatives que des projets et programmes concrets destinés à renforcer les droits et le bien-être de ces groupes vulnérables. L’accent a particulièrement été mis sur la rigueur budgétaire, la maîtrise des dépenses publiques et les investissements dans les secteurs sociaux, qui représentent plus de 40% du budget de l’État.

Les participants à la conférence ont salué les réformes entreprises par le Bénin, en soulignant l’importance de telles politiques dans la construction d’une société plus résiliente. Le Bénin s’est ainsi distingué parmi les nations présentes par son engagement à améliorer la condition des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, grâce à des programmes sociaux ciblés.

La Conférence, réhaussée par la présence de nombreuses personnalités dont la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Dr. Najat MAALA M’JID, a abordé des enjeux cruciaux pour les jeunes et les familles. Les sessions plénières et les tables rondes ont permis d’explorer diverses stratégies pour soutenir le développement des jeunes, renforcer la stabilité familiale et promouvoir les droits de l’enfant, en Europe comme au-delà.

L’adoption du Manifeste de Hunedoara, un document clé de la conférence, a été un moment fort. Ce texte engage les gouvernements, les organisations internationales et les communautés locales à mettre en œuvre des politiques sociales ambitieuses et réalisables pour garantir un avenir meilleur aux enfants, aux jeunes et aux familles. À travers ce cadre, la Conférence a mis en lumière l’importance de collaborations mondiales pour soutenir des sociétés plus inclusives et protéger les groupes les plus vulnérables.