Drame au Bénin : Une serveuse de bar retrouvée sans vie

Au quartier Banikanni Rose Croix, dans le deuxième arrondissement de Parakou, une découverte macabre a été faite dans la matinée de ce dimanche 6 avril. Le corps sans vie d’une serveuse de bar, âgée d’environ trente ans, a été découvert sur son lieu de travail. Elle se serait ôté la vie par pendaison.

Pour l’instant, les raisons qui ont poussé cette femme à se donner la mort restent inconnues. Alertés, la police républicaine et les autorités locales se sont rapidement rendues sur les lieux pour le constat d’usage. Le corps de la victime a ensuite été déposé à la morgue en attendant l’arrivée de ses parents. Le chef du quartier Banikanni Rose Croix-Bamora, Akim Dorogui, joint par Fraternité FM, a partagé les informations dont il dispose relativement à ce drame et déploré les cas de suicide. Il a exhorté à la résilience face à tout problème et à toute idée suicidaire. Il a laissé entendre que le suicide est loin d’être la solution idéale, peu importe les circonstances. ‹‹ Celle-là, maintenant, est partie. Ce n’est pas l’alcool ou le suicide qui va résoudre les problèmes. Lorsqu’il y a des problèmes, il faut se calmer, prier et, au besoin, demander des conseils ››, a-t-il affirmé sur Fraternité FM.