Commune d’Ifangni au Bénin: décès du 1er adjoint au maire

La commune d’Ifangni est en deuil. Ignace Atchadjou, premier adjoint au maire, s’est éteint ce dimanche 06 avril 2025 des suites d’une courte maladie. L’information a été confirmée par le maire de la commune, Franck Okpeicha, qui a partagé un message empreint d’émotion.

Pilier de l’administration communale d’Ifangni, Ignace Atchadjou laisse derrière lui un héritage marqué par son engagement et son dévouement. Il avait occupé le poste de Chef de l’Arrondissement d’Ifangni dès les premiers jours de l’administration communale, fonction qu’il a exercée avec diligence jusqu’à la fin de la troisième mandature.

Le défunt se distinguait par ses qualités humaines exceptionnelles, notamment sa capacité d'écoute et son talent pour rassembler les différentes sensibilités. « Sa simplicité, son humilité et son engagement profond pour Ifangni resteront gravés dans nos mémoires« , a déclaré le maire Okpeicha dans son message de condoléances adressé à la famille du disparu et à l'ensemble de la population.