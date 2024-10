Rencontre Tidjane Thiam – Ousmane Sonko : ce qu’il faut savoir

Ousmane Sonko (DR)

Hier à Dakar, le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Tidjane Thiam, a rencontré le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, pour discuter des enjeux de développement et des défis économiques auxquels leurs pays respectifs sont confrontés. Cette rencontre a été marquée par une admiration mutuelle et une vision commune pour le progrès de l’Afrique.

Tidjane Thiam, ancien PDG de Crédit Suisse a exprimé son admiration pour la stratégie de développement des nouvelles autorités sénégalaises. « J’ai été impressionné par la stratégie des dirigeants sénégalais et par le renouveau palpable au Sénégal », a-t-il écrit sur sa page Instagram. Cette déclaration souligne l’impact positif des réformes entreprises par le gouvernement sénégalais sous la direction de Sonko.

Publicité

Lors de leur échange, Thiam et Sonko ont abordé divers sujets, notamment les défis économiques communs à la Côte d’Ivoire et au Sénégal. « J’ai eu le privilège d’être reçu à Dakar par le Premier ministre Sonko, pour un échange de points de vue sur le développement et les défis économiques communs à nos nations », a déclaré Tidjane Thiam. Cette rencontre témoigne de l’importance de la coopération régionale pour surmonter les obstacles économiques et promouvoir un développement durable en Afrique.

En tant que candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne prévue en 2025, Tidjane Thiam a également profité de cette occasion pour renforcer ses relations avec les dirigeants sénégalais et partager sa vision pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. Son engagement en faveur du développement économique et social de l’Afrique est un élément clé de sa campagne présidentielle.

La rencontre entre Tidjane Thiam et Ousmane Sonko illustre la volonté des leaders africains de travailler ensemble pour le bien-être de leurs populations. En unissant leurs forces et en partageant leurs expériences, ils peuvent créer un avenir prospère pour l’Afrique.