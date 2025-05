Faye Tening offre au Sénégal sa première médaille mondiale chez les cadets

Le taekwondo sénégalais s’est déjà illustré par des figures de référence comme Bineta Diedhiou, quatre fois titrée au championnat du monde francophone, ou encore Balla Diéye et Gorom Karé, qui ont chacun remporté deux Coupes du monde francophone dans leurs catégories respectives. Ce palmarès a ancré le Sénégal comme un adversaire sérieux sur le continent et dans l’espace francophone. Mais aujourd’hui, c’est une nouvelle génération qui prend le relais, avec des ambitions internationales et des repères tournés vers l’avenir. Faye Tening incarne ce renouveau. À seulement 16 ans, elle vient d’écrire une page inédite de l’histoire du taekwondo sénégalais.

Un podium qui change la donne

Lors des Championnats du monde cadets à Fujairah, aux Émirats Arabes Unis, Faye Tening s’est hissée jusqu’au podium dans la catégorie des -44 kg, décrochant la médaille de bronze. Derrière cette performance se cache un travail de fond entamé depuis plusieurs années à travers le collectif des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Elle devient ainsi la première athlète sénégalaise à remporter une distinction mondiale dans cette tranche d’âge en taekwondo. Ce n’est pas seulement une victoire personnelle, c’est aussi une percée stratégique pour un programme national qui ambitionne de produire des champions sur la durée.

L’impact d’un tel résultat dépasse largement la couleur du métal accroché à son cou. Il modifie les perspectives du Sénégal dans cette discipline, en particulier chez les jeunes. Jusqu’à présent, le pays brillait davantage sur la scène francophone. Avec Faye Tening, il affirme désormais sa présence dans des compétitions où les niveaux sont plus élevés et les adversaires plus nombreux.

Dakar 2026 en ligne de mire

Cette médaille de bronze tombe à point nommé, à un peu plus d’un an des Jeux Olympiques de la Jeunesse que Dakar accueillera. Pour Faye, comme pour ses coéquipiers du collectif JOJ, cette distinction agit comme un coup d’accélérateur. Elle valide les choix d’encadrement, les méthodes d’entraînement et l’investissement mis dans la préparation des jeunes talents. Mais elle crée aussi une attente. Le public sénégalais, passionné de sport et attaché à ses champions, suivra désormais avec plus d’attention encore le parcours de cette jeune combattante, qui pourrait bien porter les espoirs d’un pays tout entier en 2026.

En se frayant un chemin vers le podium mondial, Faye Tening n’a pas seulement remporté un combat sur le tatami. Elle a ouvert une voie, brisé un plafond, tendu la main aux futures générations. Et dans les couloirs de l’arène de Fujairah, résonne déjà une promesse : celle d’un Sénégal prêt à rivaliser avec les meilleures nations du monde, un pied dans le présent, l’autre résolument tourné vers demain.