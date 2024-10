Retour des exilés politiques au Bénin : La réponse ironique de Léandre Houngbédji

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Le gouvernement béninois a ouvertement exprimé son souhait de voir revenir les personnalités politiques en exil. C’est à travers Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, que l’appel a été lancé lors de l’émission « L’entretien grand format » sur Bip Radio, dimanche 20 octobre 2024.

Interrogé sur la possibilité du retour de figures politiques majeures telles que Sébastien Ajavon, Valentin Djènontin-Agossou, Léhady Soglo, et Komi Koutché, M. Houngbédji a réaffirmé que ces exilés seraient accueillis avec bienveillance à leur arrivée au Bénin. « On va les accueillir à bras ouverts. On ira même à l’aéroport les accueillir », a-t-il déclaré, soulignant la volonté du gouvernement de réintégrer ces figures politiques dans la société béninoise. Il a également insisté sur le fait que ces personnalités, malgré leur éloignement forcé, restent des citoyens à part entière. « Ce sont nos frères et nos parents. Le Bénin, c’est chez eux. Ils peuvent rentrer quand ils veulent », a-t-il ajouté.

M. Houngbédji a encouragé les exilés à revenir, soulignant que le pays avait besoin de toutes les forces vives pour continuer son développement. « Vous pouvez leur dire de prendre le premier avion pour Cotonou », a-t-il affirmé, soulignant l’importance de la contribution de tous les Béninois à la marche du pays vers le progrès.

Cependant, la situation judiciaire de ces personnalités en exil reste un point crucial. La plupart d’entre elles sont confrontées à des accusations graves devant les tribunaux béninois. Sébastien Ajavon, par exemple, a été condamné à plusieurs années de prison pour diverses affaires. De même, Léhady Soglo, ancien maire de Cotonou, a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Interrogé sur la question de savoir si ces personnalités seront libres de leurs mouvements à leur retour, le porte-parole du gouvernement a rappelé que « le gouvernement n’est pas la justice ». En d’autres termes, le gouvernement n’a pas le pouvoir de suspendre les poursuites judiciaires en cours ou de garantir l’impunité à ces individus. Toutefois, Wilfried Houngbédji a indiqué que les autorités judiciaires seraient les seules à se prononcer sur le sort des exilés une fois sur le territoire béninois. Le retour de ces figures marquantes de la scène politique reste conditionné à leurs situations juridiques respectives.