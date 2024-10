Rituels sataniques au Maghreb: la cour d’appel tranche

Photo DR

L’affaire des « rituels sataniques » qui a secoué le Maroc en 2020 a connu son dénouement judiciaire. La cour d’appel de Tanger a rendu un verdict qui bouleverse la décision de première instance, acquittant l’ensemble des accusés. Cette affaire, qui avait éclaté en pleine période de confinement lié à la crise sanitaire, avait pris naissance lorsqu’un homme avait accusé son épouse de transformer l’un de ses immeubles en maison close. Les allégations s’étaient rapidement amplifiées avec la publication d’une vidéo sur YouTube, évoquant des pratiques liées à des rituels sataniques. Cette révélation avait déclenché une vive polémique dans le pays, mettant en lumière des tensions sociales latentes et des craintes liées à des pratiques occultes présumées.

Un revirement judiciaire inattendu

Le verdict de la cour d’appel marque un tournant radical dans cette affaire complexe. Alors qu’en première instance, des peines allant jusqu’à cinq ans de prison avaient été prononcées, la juridiction supérieure a choisi de blanchir tous les prévenus. Ce revirement s’appuie sur un rapport médical d’experts assermentés, qui n’a pas permis d’établir la réalité des faits reprochés. Les juges ont notamment souligné l’absence d’éléments probants attestant d’agressions sexuelles collectives ou de rituels sataniques impliquant les deux enfants au cœur de l’affaire.

Publicité

Cette décision remet en question non seulement les accusations initiales, mais aussi la solidité des preuves présentées lors du premier procès. Elle soulève des interrogations sur les motivations réelles du plaignant, que la cour soupçonne d’avoir agi pour des raisons autres que la simple quête de justice. Ce retournement de situation met en lumière les défis auxquels fait face le système judiciaire marocain dans le traitement d’affaires sensibles, où les rumeurs et l’émotion publique peuvent parfois prendre le pas sur les faits avérés.

Des accusations lourdes de conséquences

L’affaire avait initialement conduit à l’inculpation de cinq personnes, dont quatre placées en détention provisoire. Parmi les accusés figuraient l’épouse du plaignant, la mère des deux enfants supposément victimes, un chauffeur de taxi et un entrepreneur. Les charges retenues contre eux étaient particulièrement graves : abus sexuel sur mineur, adultère et promotion de la prostitution. Une cinquième personne, poursuivie en liberté, complétait le tableau des prévenus.

Tout au long de la procédure judiciaire, les accusés ont maintenu leur innocence, réfutant catégoriquement les allégations portées à leur encontre. Leur acquittement par la cour d’appel vient conforter leur position et souligne l’importance d’une instruction approfondie dans ce type d’affaires, où les accusations peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la vie des individus et de leurs familles.

Un miroir des tensions sociétales

Au-delà des aspects purement judiciaires, cette affaire a agi comme un révélateur des tensions qui traversent la société marocaine. La rapidité avec laquelle les accusations de rituels sataniques se sont propagées et ont été accueillies témoigne d’un terreau fertile pour les rumeurs et les théories du complot. Ce phénomène met en lumière les craintes latentes liées à des pratiques perçues comme occultes ou menaçantes pour l’ordre social établi.

Publicité

L’impact médiatique de l’affaire, amplifié par l’utilisation des réseaux sociaux, soulève également des questions sur la responsabilité des médias et la propagation de l’information à l’ère numérique. La vidéo YouTube publiée par le plaignant a joué un rôle crucial dans l’emballement de l’opinion publique, illustrant le pouvoir des plateformes en ligne dans la construction et la diffusion de récits, qu’ils soient fondés ou non.