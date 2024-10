Russie: un français condamné à 3 ans de prison

succo - Pixabay

Ce 14 octobre, un chercheur français a été condamné par la justice russe, pour ne pas s’être enregistré comme étant “un agent de l’étranger”. Chercheur au sein d’une ONG (Organisation Non Gouvernementale), celui-ci devra purger une peine de prison de trois ans au sein d’une colonie pénitentiaire.

Une décision incomprise pour beaucoup. Laurent Vinatier travaille en effet pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse qui réalise des médiations dans les conflits hors des circuits diplomatiques officiels. Il a affirmé, lors de son procès, qu’il n’était pas au courant que les obligations en lien avec le statut “d’agent de l’étranger” avaient été introduits dans le Code pénal russe.

Un français, condamné à 3 ans de prison en Russie

Le terme “Agent de l’étranger” renvoi vers un statut un peu particulier, que le gouvernement russe impose aux personnes d’origine étrangère et qui critique le Kremlin ainsi que la politique menée. Ce statut oblige la personne concernée à devoir respecter certaines obligations administratives. Si ces dernières ne le sont pas, alors la personne en question s’expose à de lourdes sanctions.

Le FSB, le service de sécurité russe, a affirmé après enquête, que Laurent Vinatier était entré en contact avec certains économistes, politologues ou encore experts militaires russes au cours des dernières semaines, des derniers mois. Une manière de l’accuser de se renseigner pour éventuellement troubler l’ordre public, voire plus grave encore. Des accusations rejetées par le principal concerné.

Paris réclame la libération de son ressortissant

Le Quai d’Orsay, à Paris, a pour sa part dénoncé une condamnation extrêmement sévère, dans un contexte marqué par de vives tensions politiques à cause de la guerre en Ukraine, qui dure depuis maintenant deux ans et demi. Le gouvernement français a ainsi demandé à ce que son ressortissant soit libéré dans les délais les plus brefs. En outre, Paris a invité la Russie à revoir sa politique et à abroger la loi sur les “agents de l’étranger”.