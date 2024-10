Sahara: le Maroc remercie la France pour son soutien

Mohammed VI (AFP/Moroccan Agency Press)

Le Roi Mohammed VI du Maroc a exprimé sa gratitude envers la France pour son appui à la position marocaine sur la question du Sahara. Cette reconnaissance intervient dans un contexte de dynamique positive pour le Royaume concernant ce dossier, considéré comme la première cause nationale des Marocains.

Lors d’un discours adressé au parlement, le Souverain a mis en lumière le soutien de la République française à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble du territoire saharien. La France appuie désormais l’Initiative d’autonomie proposée par le Maroc, la considérant comme la seule base viable pour résoudre ce conflit régional.

Publicité

Le Monarque a souligné l’importance de cette évolution, émanant d’un membre permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU. Il a notamment relevé la connaissance approfondie de la France concernant les enjeux de ce conflit régional, renforçant ainsi la portée de son soutien.

Cette position s’inscrit dans une tendance plus large de reconnaissance internationale. Le Roi a évoqué le soutien d’autres acteurs influents, tels que les États-Unis, ainsi que de nombreux pays arabes et africains. Ces derniers ont manifesté leur appui de manière concrète, notamment par l’ouverture de consulats à Laâyoune et Dakhla.

Le soutien français s’aligne également avec la position de l’Espagne et de la majorité des pays de l’Union Européenne, confortant la légitimité de la proposition marocaine. Le Souverain a exprimé sa considération envers ces partenaires pour leurs positions favorables à la cause du Maroc.

Au-delà de l’aspect diplomatique, le Roi a mis en avant les implications économiques de ce soutien international. Il a remercié les pays qui traitent avec les provinces du Sud comme partie intégrante du territoire national, contribuant ainsi à leur développement socio-économique et culturel.

Publicité

Le Monarque a souligné l’importance stratégique du Sahara marocain dans les initiatives continentales, citant le projet de gazoduc Maroc-Nigeria et le Processus des États Atlantiques Africains. Ces projets renforcent le rôle du Sahara comme axe de communication entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne.

Les avancées diplomatiques s’accompagnent d’un développement socio-économique des provinces du Sud, rendu possible par la solidarité nationale. Le Roi a salué les efforts de la diplomatie marocaine, des institutions nationales et de tous les Marocains, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, pour défendre les intérêts du Royaume.

Enfin, le Souverain a exprimé sa reconnaissance envers les populations sahraouies pour leur loyauté et leur attachement aux symboles nationaux. Leur engagement est présenté comme crucial dans la préservation de l’intégrité territoriale et de la stabilité du Maroc.