Sahara Occidental: encore une passe d’armes au Maghreb 

Au Maghreb, nombreux sont les sujets et points de discorde suscitant les tensions régionales. Mais s’il y a bien un sujet qui cristallise toutes les craintes, c’est bien celui du Sahara Occidental. Depuis des années maintenant, Algérie et Maroc se répondent sur fond d’attaques et critiques.

Récemment, l’ambassadeur permanent du Maroc aux Nations unies s’en est violemment pris à l’Algérie. En effet, Omar Hilale a affirmé que le pays voisin était visiblement resté “coincé dans l’ère de la guerre froide”. Une attaque en règle, comme pour signifier le ras-le-bol marocain quant aux nombreuses accusations algériennes. Celui-ci a d’ailleurs rappelé que le Sahara était rattaché au Maroc depuis plus de 50 ans maintenant.

Omar Hilale s’en prend à l’Algérie sur la question du Sahara Occidental

Il a profité de cette occasion pour rappeler qu’en matière de développement, le gouvernement marocain avait de nombreux projets pour cette région du Sahara. Il a notamment cité le plus long pont routier d’Afrique, à Oued Sakia El Hamra. Il a également cité le développement du plus grand port du continent africain, le Dakhla Atlantique. Des infrastructures qui permettent à plus de 4.000 camions d’y transiter, au quotidien.

Outre le développement de ces infrastructures liées aux transports, le Maroc y développe aussi des écoles, des universités et pousse les économies du monde entier à y investir, notamment dans le secteur des énergies renouvelables (solaires et éolien en tête). Enfin, c’est tout un écosystème diplomatique qui y voit le jour, avec 29 consulats étrangers qui y sont représentés.

30 consulats ont ouvert dans la région

Ce point-là est d’ailleurs absolument essentiel puisqu’il tend à confirmer que la communauté internationale soutient le Maroc quant à sa souveraineté dans la région. Un trentième consulat va d’ailleurs ouvrir ses portes dans quelques mois. Une souveraineté acquise à la suite de la résolution des accords de Madrid, qui ont mis fin à l’occupation espagnole dans la région.