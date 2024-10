Sénégal : Bougane Gueye Dany tance sévèrement Sonko et Diomaye Faye

Ousmane Sonko (DR)

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp, Bougane Guèye Dany, s’en prend de nouveau à Ousmane Sonko, leader du parti Pastef, en l’accusant d’avoir contribué à ternir l’image du Sénégal à l’international. Selon Bougane, la récente évaluation de l’agence de notation Moody’s, qui pointe la dégradation de la situation économique du pays, découle des décisions chaotiques prises sous l’influence de Sonko et de ses proches.

Pour Bougane Guèye Dany, ces six derniers mois ont été marqués par ce qu’il appelle une « gouvernance désordonnée et des décisions peu réfléchies’. Il reproche à Sonko une série d’actions et de déclarations qui auraient, selon lui, affaibli la position du Sénégal sur la scène internationale. « L’image du Sénégal s’est détériorée à cause d’une gestion amateuriste », a-t-il déclaré, tout en rappelant que le pays doit se repositionner pour regagner la confiance des investisseurs et des partenaires étrangers.

Bougane Guèye Dany ne s’arrête pas à la critique de l’opposition, il en profite également pour pointer du doigt la gestion actuelle des finances publiques par les autorités du pays. Selon lui, la dégradation relevée par Moody’s est aussi le résultat d’une mauvaise gouvernance des plus hautes instances de l’État, tant au niveau de la présidence que du gouvernement.

Le leader de Gueum Sa Bopp n’a pas mâché ses mots en dénonçant l’absence de vision stratégique de la part du Président et l’incapacité du Premier ministre à établir une direction claire pour l’économie sénégalaise. « Nous avons un Président sans vision et un Premier ministre incapable d’établir une direction stratégique » a-t-il déclaré, ajoutant que cette situation nuit gravement à la gestion économique et financière du pays. Selon lui, la gouvernance actuelle est plus préoccupée par des théories du complot et un contrôle excessif des ressources que par des résultats concrets et durables.

Cette accusation d’absence de vision stratégique se fait d’autant plus pressante dans un contexte où le Sénégal fait face à des défis économiques majeurs, notamment la dette publique et la gestion des finances publiques. Bougane Guèye Dany appelle ainsi à un changement radical dans la manière dont les affaires économiques sont gérées au sommet de l’État.

Dans son allocution, Bougane Guèye Dany a également remis en cause le travail des institutions financières sénégalaises, notamment la Cour des comptes. Il s’interroge sur la fiabilité des rapports produits entre 2018 et 2022, concernant la dette publique du pays. « Il est légitime de se demander quel crédit accorder à la Cour des comptes concernant le rapport sur la dette publique, ainsi qu’au travail des agents de la comptabilité publique« , a-t-il souligné.

Pour lui, ces chiffres, pourtant validés par des institutions compétentes, sont aujourd’hui pris dans un climat de méfiance et de confusion, ce qui contribue à la crise de confiance qui règne dans les sphères économiques sénégalaises. Il a mis en garde contre une « confusion des rôles au sommet de l’État » qui, selon lui, nuit à la crédibilité du pays.

Face à ce qu’il décrit comme une gestion économique opaque et inefficace, Bougane Guèye Dany exhorte les citoyens sénégalais à demander des comptes à leurs dirigeants. Il appelle à une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques et à des choix stratégiques clairs pour sortir le pays de cette spirale négative.

Selon lui, les Sénégalais doivent exiger du gouvernement qu’il adopte des politiques économiques basées sur des principes démocratiques et respectueuses des institutions, dans l’intérêt du pays. « Il est temps que les autorités agissent avec sérieux et responsabilité dans la gestion des finances publiques », a-t-il conclu.