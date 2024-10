Situation au Liban: le Bénin déconseille tout voyage dans le pays

Le ministre Bakari. Photo : DR

Dans un communiqué publié le 8 octobre 2024, le Ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin a lancé un appel urgent à ses citoyens concernant la situation au Liban. Face à la détérioration rapide des conditions de sécurité dans le pays, les autorités béninoises appellent leurs ressortissants à quitter le pays dans les plus brefs délais. La diplomatie a également donné des conseils à ceux qui ne disposent pas de documents de voyage.

Le ministère des Affaires Etrangères du Bénin déconseille formellement tout voyage au Liban et demande aux Béninois déjà présents sur le territoire libanais de quitter le pays dans les plus brefs délais. Les citoyens sont encouragés à profiter des derniers vols commerciaux encore disponibles pour regagner le Bénin. « Le Ministère invite également tous les Béninois résidant actuellement au Liban à saisir l’opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin », lit-on dans le communiqué.

Pour faciliter ce retour, le gouvernement béninois a mis en place des mesures d’urgence. Les ressortissants ne disposant pas de documents de voyage valides sont encouragés à solliciter un laissez-passer via le portail de service public en ligne. Des autorisations parentales spéciales sont également conseillées pour les mineurs de moins de 18 ans.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes au Liban. Par ailleurs, le ministère profite de cette occasion pour rappeler à tous les Béninois de l’étranger l’importance de s’inscrire au Registre des Béninois de l’Extérieur via le portail iDiaspora. Cette démarche gratuite permet aux expatriés de bénéficier de la protection consulaire et de diverses facilités administratives mises en place par le gouvernement.

Pour toute information complémentaire, les citoyens sont invités à contacter soit le consulat honoraire du Bénin au Liban, soit directement le Ministère des Affaires Étrangères à Cotonou.