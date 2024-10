Soutiens à Talon dans l’affaire tentative de coup d’Etat: Qu’est ce qui fait courir le Br ?

L’affaire de tentative de coup qui a éclaté au Bénin depuis le 24 septembre dernier continue d’ébranler la majorité présidentielle de Patrice Talon. Sur le terrain, depuis que l’affaire a éclaté, le constat est que le Bloc Républicain, l’un des partis de la mouvance présidentielle, multiplie les déclarations de soutien à l’endroit du Chef de l’État, contrairement à l’Union Progressiste Le Renouveau. On se demande donc qu’est-ce qui fait autant courir le BR ?

La majorité présidentielle est durement éprouvée depuis quelques jours. Deux de ses membres influents sont soupçonnés d’atteinte à la sûreté de l’État et de préparer un coup d’État contre le régime de Patrice Talon. Il s’agit d’Olivier Boko, ami et très proche du Chef de l’État, et d’Oswald Homéky, membre du bureau politique du parti Union Progressiste Le Renouveau. Pour ce parti, « les faits rapportés et les accusations portées contre les mis en cause sont suffisamment graves et contraires aux valeurs et à la ligne politique du parti ». Dans le communiqué publié, le parti du baobab réaffirme son « soutien indéfectible » au Chef de l’État, Patrice Talon, et son « attachement aux principes fondamentaux de la démocratie, de l’État de droit et au respect des institutions républicaines ».

Du côté des autres formations politiques, aussi bien de la majorité présidentielle que de l’opposition, des réactions ont également été enregistrées, condamnant ce qui était en préparation. Celles du parti Bloc Républicain se sont faites plus vives et plus abondantes. Officiellement, le parti du cheval cabré s’est prononcé en déplorant « l’extrême gravité des faits indiqués ». Il a condamné « toute idée de déstabilisation et tout acte visant à remettre en cause l’ordre démocratique ». Ensuite, le groupe parlementaire Bloc Républicain, dans une déclaration, « condamne avec fermeté cette tentative de coup d’État qui aurait pu conduire notre pays et son peuple dans l’abîme. Le groupe parlementaire Bloc Républicain réaffirme son opposition à toute remise en cause de l’ordre constitutionnel et réitère par la même occasion son soutien indéfectible et sans faille au Chef de l’État, aux institutions de la République, au président Patrice Talon, Chef de la mouvance présidentielle ».

Par la suite, au siège du Bloc Républicain à Cotonou, les femmes républicaines, sous la direction de la Coordinatrice de l’Organisation des Femmes Républicaines (OFR), se sont massivement rassemblées pour réaffirmer leur soutien au Chef de l’État. Dans leur déclaration, elles ont exprimé leurs vœux de succès au président pour la suite de son mandat. Pour la coordinatrice de l’OFR, Alimatou Badarou, l’échec de cette tentative de déstabilisation est une victoire pour les femmes. « Nous rendons grâce à Dieu, chères femmes. Prions toutes pour que Dieu assiste le président Patrice Talon dans la suite de son mandat », a-t-elle laissé entendre.

Et ce n’est pas tout. Les leaders politiques et les élus des 7ème et 8ème circonscriptions électorales et leurs mandants ont conjointement, au cours d’une déclaration, dimanche 06 octobre à Parakou, « dénoncé le coup d’État qui allait faire sombrer le pays dans un chaos ».

Parallèlement, l’honorable Sokpoêkpê et sa base de la 6ème circonscription électorale condamnent la tentative de coup d’État et exigent la poursuite de l’enquête pour démasquer tous les complices. « Nous, leaders du Bloc Républicain de la sixième circonscription électorale, vous réaffirmons notre soutien indéfectible et à tout votre gouvernement qui travaille pour le mieux-être du peuple béninois ».

Avec cette affaire et les réactions qui ont suivi, le Parti Bloc Républicain donne l’impression de se repositionner aux côtés de Patrice Talon. Il marque une certaine proximité et affiche davantage son soutien, un peu comme pour damer le pion au plus grand parti de la majorité présidentielle, l’Union Progressiste, dont l’un des suspects est membre influent. De l’extérieur, on peut interpréter ce qui se passe comme une manière pour le parti de Bio Tchané de chercher à plaire au Président Patrice Talon.

Mais est-ce que les déclarations de soutien sont vraiment un indicateur important dans la balance ? Se demanderaient bien des curieux. Est-ce à la recherche d’un repositionnement pour être mieux vu par le numéro un béninois ? Qu’est-ce qui fait autant courir le BR ? Les effets voulus sont-ils en train d’être atteints ? Assiste-t-on déjà à une guerre fratricide entre les deux camps de la mouvance? Difficile de le dire. Une chose est sûre : c’est le Chef de l’État, Patrice Talon, qui pourra apprécier et en juger. L’avènement de cette affaire pourrait avoir de sérieuses répercussions sur la cohésion qu’on connaissait à la mouvance présidentielle de Talon. Les prochains jours nous édifierons certainement.