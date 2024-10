Tensions au Maghreb: Tebboune révèle les reproches au Maroc

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

Les relations entre le Maroc et l’Algérie, marquées par une histoire tumultueuse, connaissent une nouvelle escalade de tensions. Depuis la fermeture de leurs frontières terrestres en 1994, les deux voisins maghrébins ont traversé de multiples crises diplomatiques, alimentées par des différends territoriaux, notamment autour de la question du Sahara occidental. La guerre des sables de 1963 et le soutien algérien au Front Polisario ont profondément enraciné la méfiance mutuelle. Récemment, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en 2020 a exacerbé les tensions, l’Algérie y voyant une menace potentielle à sa sécurité régionale.

Un réseau d’espionnage au cœur des accusations

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment levé le voile sur les raisons profondes des reproches adressés au Maroc. Au cœur de cette nouvelle crise se trouve le démantèlement d’un prétendu réseau d’espionnage sur le sol algérien. Selon les autorités algériennes, ce réseau aurait opéré au profit d’Israël, utilisant des passeports marocains pour infiltrer le pays. Tebboune a souligné la gravité de la situation lors d’une entrevue avec les médias nationaux : « L’enquête est toujours en cours. Des membres de ce réseau sont en fuite et nous pensons qu’ils avaient de faux passeports. »

Cette affaire a conduit l’Algérie à prendre une mesure drastique : la réinstauration des visas pour les ressortissants marocains. Le président algérien a qualifié cette décision de « à la fois sécuritaire et politique« , accusant le Maroc d’avoir abusé du régime d’exemption de visas pour mener des activités jugées hostiles à l’Algérie. Parmi ces activités, Tebboune a cité « l’organisation à grande échelle de réseaux de crime organisé, de trafic de drogue et d’êtres humains, de contrebande, d’immigration clandestine et d’actes d’espionnage« .

Des implications géopolitiques croissantes

L’affaire prend une dimension géopolitique plus large avec l’implication présumée d’Israël. Tebboune a évoqué un « jumelage entre l’entité sioniste et le Maroc », faisant allusion à la récente normalisation des relations entre ces deux pays. Cette collaboration inquiète profondément les autorités algériennes, qui y voient une menace directe à leur sécurité nationale. Le président a notamment exprimé ses soupçons concernant les motivations de ces présumés espions : « Que viennent-ils faire chez nous ? Pour voir le port d’Oran, Mers el Kébir avec des passeports d’un pays arabe dont les ressortissants peuvent entrer sans visa ? »

La situation est d’autant plus complexe que la France a récemment pris position en faveur des revendications marocaines sur le Sahara occidental, ajoutant une nouvelle dimension à ces tensions régionales. Cette position française risque de compliquer davantage les relations déjà tendues entre l’Algérie et le Maroc, tout en renforçant potentiellement l’isolement diplomatique de l’Algérie sur cette question.

Malgré la gravité des accusations, Tebboune a tenu à rassurer quant au sort des Marocains vivant en Algérie. Il a démenti catégoriquement les rumeurs d’expulsions massives, affirmant : « Nos frères marocains vivent parmi nous. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont parmi le peuple, personne ne sait s’ils sont marocains ou non. Je ne fais aucune différence. Le peuple marocain est un peuple frère. »

Cette crise diplomatique s’inscrit dans un contexte régional déjà fragile. Elle risque d’accentuer la division du Maghreb, compromettant les perspectives d’intégration économique et politique de la région. L’absence d’initiatives de dialogue ou de médiation entre les deux pays laisse présager une période prolongée de tensions, avec des répercussions potentielles sur la stabilité régionale et les populations des deux pays.

L’escalade actuelle entre le Maroc et l’Algérie rappelle la fragilité des équilibres au Maghreb. Elle souligne l’urgence d’un dialogue constructif pour désamorcer les tensions et reconstruire la confiance entre ces deux acteurs majeurs de la région. Sans une telle démarche, le risque d’une fragmentation accrue du Maghreb demeure préoccupant, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la coopération régionale et le développement économique de la zone.