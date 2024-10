Tentative de coup d’État au Bénin : Irénée Agossa dénonce un acte regrettable

Iréné Agossa. © PIUS UTOMI EKPEI/AFP

Irénée Josias Agossa, homme politique béninois, a exprimé son indignation face à la tentative de coup d’État, jugeant l’acte « regrettable humainement et démocratiquement ». Dans une déclaration, Agossa a insisté sur l’importance du respect des institutions et du processus démocratique pour maintenir la stabilité et la paix au Bénin. Selon lui, toute tentative de déstabilisation constitue une menace pour les acquis démocratiques et le développement du pays.

Intervenant lors de l’émission Sans Détour, Agossa a rappelé que les différends politiques doivent se résoudre par des moyens pacifiques, soulignant que le respect des processus électoraux est fondamental pour garantir la cohésion nationale. Il a également manifesté son soutien au Président de la République et encouragé une justice impartiale pour traiter cette affaire.

Agossa estime que la stabilité et la sécurité nationales reposent sur la coopération entre les citoyens, le gouvernement et les institutions judiciaires. Pour Agossa, l’indépendance de la justice est cruciale dans cette affaire, et il invite le public à respecter les décisions qui seront prises par les juges, garants de l’État de droit et de la transparence. Il espère ainsi que cet événement servira de leçon et rappellera l’importance des valeurs démocratiques, du respect des lois et des institutions établies au Bénin.