Arrestation de Homéky et de Boko : Parfaite de Banamè donne son avis

Photo : Mission de Banamè

L’affaire relative à la tentative de coup d’Etat au Bénin continue de susciter des réactions. Daagbo, Parfaite « dieue » de Banamè s’est également invitée dans le débat. Par le canal d’un audio qui circule en boucle sur les réseaux, cette dernière a donné son avis sur le sujet. De son intervention, on retient qu’elle ne semble pas très emballée pour cette affaire. Elle rappelle que, Patrice Talon et Olivier Boko sont amis de longue date. Sur cette base, elle remet en cause la thèse d’un coup d’état avec Olivier Boko comme instigateur.

« Patrice Talon et Olivier Boko se sont donnés la main il y a longtemps. C’est un secret d’État. Cette affaire est en cours il y a très longtemps et j’ai joué d’intermédiaire ” trouvez un terrain d’entente” », a-t-elle déclaré dans un premier temps. « Si tu es proche de quelqu’un, cela suppose que tu le connais comme ta poche. Quand on me dit que Olivier Boko seul va entreprendre un coup d’État contre Patrice Talon, je dis que c’est faux, c’est un mensonge », a-t-elle développé par la suite.

Rappelons que les réactions fusent de toute part depuis que cette affaire a été révélée au grand jour. En plus de la classe politique, nombreuses sont ces personnalités qui ont donné leur avis. Pour l’heure, les prévenus sont devant le Procureur Spécial de la Criet.