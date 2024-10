Tourisme au Maghreb: un pactole pour les hébergeurs 

Marrakech - Maroc (Depositphotos)

Au Maroc, les chiffres du tourisme sont excellents. En effet, l’Observatoire du Tourisme marocain a révélé, dans son plus récent rapport, que 18.7 millions de nuitées ont été enregistrées à la fin du mois d’août 2024. Un chiffre inattendu, en hausse de 7% par rapport aux résultats enregistrés l’an dernier, à la même période.

Dans le détail, on observe une vraie disparité entre les touristes dits, nationaux, à savoir les Marocains qui vivent au Maroc et qui voyagent au sein du pays, et les touristes internationaux. La part du tourisme national a ainsi diminué de 4% en l’espace de 12 mois tandis qu’à l’inverse, la part des voyageurs internationaux a explosé, prenant 14% en l’espace d’un an seulement.

Les excellents chiffres du tourisme marocain

D’un point de vue géographique, certaines, là encore, tirent davantage leur épingle du jeu. Agadir et Al Haouz en tête, avec respectivement +17 et +15% de fréquentation par rapport à l’an dernier. Marrakech et Casablanca s’en sortent également très bien, à +8 et +6% de hausse, lissé sur 12 mois. Une amélioration nette des chiffres, qui fait le bonheur des établissements d’hébergement touristiques classés.

En effet, les recettes ont explosé ! En l’espace d’un an, les professionnels du tourisme au Maroc, ont enregistré un chiffre d’affaires de 76.4 milliards de dirhams (généré uniquement par les non-résidents). Un chiffre en hausse de 6.7% par rapport aux huit premiers mois de l’année 2023. En effet, ces derniers avaient alors enregistré des recettes à hauteur de 71.63 milliards de dirhams.

Un très bon cru 2024

En ce qui concerne le seul mois d’août, les recettes ont été, selon l’Observatoire du Tourisme marocain, toujours, de 17 milliards de dirhams, contre 14.24 en 2023. Il s’agit d’une hausse notable de 19.39%, preuve que cette année, les touristes internationaux ont effectivement coché le Maroc comme destination privilégiée sur leur carnet de voyage.