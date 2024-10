Uac au Bénin : la Faculté d’Agronomie met 265 diplômés sur le marché de l’emploi

Photo : DR

Ce mercredi 2 octobre 2024, l’Amphithéâtre Idriss Deby Itno a servi de cadre à la cérémonie de sortie des diplômés de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi au titre de l’année académique 2023-2024. Il s’agit d’un total de 265 diplômés de cette entité universitaire qui ont fait officiellement leur entrée sur le marché de l’emploi ou de l’auto-emploi. Cette cérémonie a également été l’occasion pour les responsables de la Faculté des Sciences Agronomiques (Fsa) d’honorer certains enseignants qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite.

L’instant était solennel et les petits plats étaient mis dans les grands ce mercredi 2 octobre à l’amphithéâtre Idriss Deby Itno. Les lauréats, tous vêtus de blancs et répartis par filière d’études ont effectué leur entrée sous les applaudissements des étudiants encore en formation. Au total, ils sont 265 diplômés de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi à recevoir leur parchemin de fin de formation à travers cette cérémonie solennelle.

Selon les statistiques dévoilées par le doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Uac, le professeur Ahohuendo Bonaventure, les lauréats sont constitués de 166 hommes et 99 femmes. Ils sont 162 pour le grade de Licence, 89 pour le grade de Master et 14 pour celui d’Ingénieur Agronome. A l’endroit de ces nouveaux diplômés, le doyen de la Faculté a prodigué de bien sages conseils. Il leur demande par exemple de cultiver davantage l’esprit d’endurance et à toujours chercher le savoir.

« Nombre de vos camarades ont abandonné en chemin, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Je vous encourage à cultiver davantage cet esprit d’endurance et à être toujours à la quête du savoir afin d’améliorer votre compétitivité sur le marché du travail en constante mutation. Vous pourrez toujours compter sur l’accompagnement de la Division Insertion Professionnelle et Relations avec les Diplômés tout au long de votre transition. Je vous souhaite d’ores et déjà une très belle carrière », a déclaré le doyen à cette cérémonie.

Il n’a pas manqué de lancer quelques mots à l’endroit des enseignants qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Il s’agit des professeurs, Roch Lambert Mongbo, Vinassého Pierre Vissoh, Guillaume Lucien Amadji, Houédougbé Noël Fonton, Koessi Liè Barnabé Zokpodo et de l’agent administratif Placide Dossa. « A mes chers confrères enseignants et au membre du personnel administratif admis à faire valoir leurs droits à la retraite, j’adresse toutes mes félicitations. C’est avec un sentiment mêlé de joie et d’amertume que nous accueillons votre départ. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces années que vous avez consacrées à faire rayonner notre Faculté commune. Que cette nouvelle étape de votre vie soit remplie de bonheur et de détente. Puissiez-vous profiter de chaque instant de votre retraite », a poursuivi le professeur Ahohuendo Bonaventure.

Les nouveaux diplômés ont adressé leur félicitation à la Fsa pour tous les efforts consentis à offrir une formation de qualité aux étudiants. Ils saluent également l’accompagnement sur mesure dont ils ont bénéficié dans le processus de l’insertion professionnelle des diplômés. Rappelons que, la cérémonie intervient la vague de soutenance qui a eu lieu au début du mois de septembre. Il s’agissait de la 11e promotion des étudiants en Master et la 42e promotion des élèves ingénieurs agronomes. Pendant une semaine, ces étudiants ont défilé devant les jurys pour présenter le fruit de leurs recherches marquant la fin d’une partie de leur formation. Pour la première autorité de la Fsa, c’est avec beaucoup de satisfaction que le constat du déroulement de cette activité se fait. Le calendrier académique a été respecté à la lettre.