Ukraine: après Vouhledar, la Russie continue de gagner du terrain

Cela fait maintenant bien plus de deux ans que la guerre en Ukraine a débuté. Un conflit d’ampleur, qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Globalement, l’Ukraine tient bien, bien aidée, il est vrai, par ses alliés occidentaux. Mais combien de temps est-ce que Kiev peut encore tenir ?

Cette question a le mérite d’être posée, car, depuis plusieurs jours, semaines maintenant, on observe une vraie poussée russe sur le front. Récemment, Moscou a annoncé la prise de Vouhledar, dans le sud-est de l’Ukraine. Une prise largement commentée en Ukraine, où certains experts tentent d’en minimiser la portée. D’autres, en revanche, accueillent cette information avec un certain pessimisme.

La Russie avance sur Toretsk

Les forces armées russes, elles, continuent d’avancer. Selon certaines sources, celles-ci seraient tout juste entrées en périphérie de la ville de Toretsk. Une porte-parole des forces ukrainiennes a d’ailleurs avoué à la télévision que, selon lui, la situation était particulièrement instable. D’après celle-ci, les forces armées russes se trouvent un peu partout autour de la ville.

La stratégie des forces armées russes est assez claire. Ces derniers enchaînent les assauts au sol. Ils sont ensuite appuyés par des bombes téléguidées particulièrement destructrices, qui poussent les forces armées ukrainiennes à battre en retraite. Une bien mauvaise nouvelle à quelques heures seulement de la présentation par Volodymyr Zelensky, de son “plan de la victoire” à l’occasion d’une réunion organisée en Allemagne.

Crainte au sein des forces armées ukrainiennes

La perte de la ville de Toretsk serait une perte dramatique pour les forces armées ukrainiennes et leurs alliés. En effet, il s’agit d’un point logistique important et Moscou, en la détenant, pour fortement perturber l’approvisionnement des forces ukrainiennes en hommes ou en matériel. D’ailleurs, Kiev a considérablement renforcé ses positions et la protection de la ville.