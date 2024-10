Un nouveau système d’évaluation des agents de l’Etat bientôt implémenté au Bénin

Dans la quête d’une Administration performante, capable de délivrer des services de qualité aux usagers-clients, le gouvernement a commandité une étude sur la conception du système d’évaluation assorti d’indicateurs de performance et d’un projet de décret fixant les modalités d’évaluation des performances des fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’État. Les résultats des travaux mis à la disposition du ministère du travail et de la fonction publique proposent une nouvelle approche d’évaluation des agents de l’État.

Contrairement au système actuel d’évaluation qui est basé sur la notation des agents de l’État, le nouveau système d’évaluation privilégie une démarche axée sur des principes et critères bien définis qui valorisent les ressources humaines de l’État et participent à la performance de l’administration publique en raison des innovations contenues dans les outils proposés.

Ce nouveau système est au cœur de la deuxième session de la conférence des gestionnaires des ressources humaines de l’État, au titre de l’année 2024, qui se tient les 15 et 16 octobre 2024 à la salle des fêtes des Tours administratives à Cotonou.

En effet, les gestionnaires des ressources humaines ont un rôle essentiel à jouer dans la performance de l’administration publique, selon Victorin HONVOH, directeur de cabinet du ministère du travail et de la fonction publique. Dans la présentation qui a été faite du document de l’étude, on peut retenir que le nouveau système est un dispositif d’incitation à la performance qui privilégie une démarche axée sur des principes de transparence.

C’est un outil qui prône : l’alignement des objectifs individuels sur les objectifs organisationnels, l’optimisation des outils opérationnels d’évaluation, l’informatisation et la digitalisation du système d’évaluation, la mise en œuvre d’un plan de communication moderne, l’amélioration, des performances individuelle et collective, le développement professionnel, la prise de décision éclairée, la reconnaissance des efforts.