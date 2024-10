USA: Diddy accusé d’agression sexuelle sur un garçon mineur

La tempête judiciaire qui frappe Sean « Diddy » Combs prend une tournure dramatique. Le magnat du hip-hop, dont la réputation a été ébranlée en novembre 2023 par les accusations de son ex-compagne Cassie Ventura concernant des années de violences physiques et sexuelles, fait désormais face à de nouvelles allégations particulièrement graves. La chanteuse avait notamment révélé avoir subi des abus répétés durant leur relation de 2007 à 2018, conduisant à un accord financier confidentiel conclu moins de 24 heures après le dépôt de la plainte.

Une nouvelle victime présumée sort de l’ombre

Une plainte déposée lundi 28 octobre à New York révèle des faits remontant à 2005, impliquant un garçon alors âgé de 10 ans. L’enfant, qui nourrissait des ambitions artistiques, s’était rendu de Californie à New York avec ses parents pour rencontrer des figures influentes de l’industrie musicale. Selon les documents judiciaires, le jeune garçon aurait été drogué lors d’une prétendue audition, avant d’être contraint à des actes sexuels. La victime présumée affirme que Diddy l’aurait menacé de représailles contre sa famille pour acheter son silence. Cette nouvelle accusation émane de Me Tony Buzbee, avocat représentant déjà plus de 150 victimes présumées du producteur.

Un système d’abus présumé dévoilé

Le même jour, une seconde plainte a été déposée par un homme accusant le rappeur de l’avoir agressé en 2008, alors qu’il était mineur. Les faits se seraient déroulés pendant le tournage de l’émission « Making the Band », où la victime présumée, alors âgée de 17 ans, aurait été contrainte à des relations sexuelles avec Diddy et un garde du corps. Face à ses réticences, le jeune homme aurait été écarté du programme. Ces nouvelles accusations s’ajoutent à plus de deux douzaines de poursuites visant le producteur pour des faits de viols, d’agressions sexuelles, de soumissions chimiques et de trafic sexuel. Actuellement incarcéré depuis son arrestation dans un hôtel de Manhattan mi-septembre, Sean Combs devra répondre de ces accusations devant un tribunal fédéral le 5 mai 2025. Ses avocats contestent ces allégations, accusant Me Buzbee de rechercher la publicité médiatique plutôt que la vérité.