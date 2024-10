USA : la Russie nie perdre du terrain dans ce domaine 

Photo unsplash

Alors que Space X a repris de l’avance sur la concurrence internationale grâce à sa nouvelle réussite, à savoir le rattrapage de sa fusée Starship, le monde entier se demande ainsi l’entreprise américaine n’a pas, définitivement, démontré qu’elle était largement en avance sur les autres.

Du moins, en apparence. Car tout naturellement, les principaux concernés sont rapidement montés au créneau pour justifier de leurs propres travaux. C’est vrai en Chine, mais aussi et surtout en Russie. Depuis quelques années d’ailleurs, le secteur spatial russe connaît d’importants retards liés notamment à un sous-financement important de la part de l’État ainsi que des scandales de corruption.

La Russie, en retard ?

À cela s’ajoutent d’importants échecs, comme la perte de la sonde Luna-25, qui avait alors suscité la colère du Kremlin. Mais, selon Dmitri Peskov, non, la Russie n’est pas en retard et les menaces chinoises et indiennes n’y font rien. Interrogé, ce dernier a expliqué que le développement russe était particulièrement dynamique, rapide, sans pour autant fournir davantage d’explications.

Il a toutefois affirmé que la course au développement spatial est un processus qui se veut particulièrement lent et complexe. Un processus auquel le grand public ne peut avoir accès, tant il y a des choses qui se déroulent en interne. Les objectifs russes sont d’ailleurs toujours les mêmes : développer leur propre station spatiale orbitale afin de concurrencer ou remplacer la Station spatiale internationale, vieillissante.

Un focus spécifique sur la Défense

Mais ce projet n’est pas forcément prévu pour tout de suite. En effet, Moscou a annoncé vouloir rediriger environ 40% de son budget à son industrie de la Défense, dans le but d’assurer le financement de son effort de guerre en Ukraine. Il s’agit-la, de la priorité numéro une, laissant ainsi le champ libre à la concurrence, qui dispose d’un meilleur financement, d’avancer plus rapidement vers les objectifs fixés.