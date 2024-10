USA – Russie: une collision évitée de justesse entre deux chasseurs

F16 américain

Drame évité de justesse. En effet, au large de l’Alaska, un avion russe et un avion américain ont été à deux doigts de se rentrer dedans. Une situation évitée de justesse, qui aurait pu plonger les deux pays rivaux dans une situation de tensions aggravées. Pas vraiment de quoi apaiser les relations diplomatiques.

Car ce n’est pas la première fois que le gouvernement américain tire la sonnette d’alarme. Selon Washington, les chasseurs russes ont désormais opté pour un comportement à la fois non professionnel et surtout, dangereux. À chaque fois qu’ils mènent des missions d’interceptions (ou inversement), ces derniers opteraient pour une posture des plus agressives.

Le comportement des pilotes russes agace

Récemment, cela s’est traduit par la perte d’un drone MALE MQ-9 Reaper (drone de moyenne altitude) au-dessus de la Crimée. L’incident du 23 septembre ne manquera pas de relancer les accusations occidentales à l’encontre de la Russie d’autant que cette fois-ci, les choses auraient pu particulièrement mal tourner puisque quatre avions russes (deux bombardiers Tu-95 Bear et deux Su-35) ont été repérés.

Ces derniers ont été invités à quitter la région de l’Alaska par un F-16 américain. Mais alors que cet avion se trouvait entre les deux Tu-95, un Su-35 s’est positionné juste devant lui, lui coupant “la route”. La collision a été évitée de quelques mètres seulement. Les images, impressionnantes, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Le gouvernement américain a fustigé ce comportement qui a mis tout le monde en danger.

Un accident évité de justesse

Côté russe, on préfère balayer d’un revers de la main les accusations occidentales selon lesquelles les pilotes russes agissent de telle manière. On pointe aussi du doigt la volonté américaine de contrôler des zones qui, techniquement ne leur appartiennent pas, même si ici, celle-ci se trouvait en ADIZ, une étendue limitée de l’espace aérien international, dans laquelle une nation, peu importe laquelle, peut demander l’identification de l’ensemble des avions et pilotes s’y trouvant.